「涉接受性招待都沒事」 藍委：再次證明法院是民進黨開的

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受性招待，昨獲判無罪，國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨政府再次證明「法院是民進黨開的」，總統子弟兵涉接受性招待都可以沒事。民進黨團書記長陳培瑜則說，一切尊重司法判決結果。

王鴻薇表示，陳宗彥案在監察院也曾被彈劾，卻以二比十一懸殊票數，彈劾未成立。檢調指證歷歷，卻可以判出被招待的不是陳宗彥，但業者有罪的荒謬結果，再次證明綠官貪贓枉法都無罪，司法威信早已蕩然無存，老百姓還能靠誰來主持正義？

民眾黨立委林國成表示，民進黨執政以來，透過檢調及法院整頓在野黨，大家也不難理解判決無罪的理由，司法品質淪落至此，他認為早已不值得批評。

國民黨發言人楊智伃表示，綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就受恐嚇、要被羈押。台灣司法早就不是公正審判的天秤，而是賴總統親手操弄的劊子手。

陳宗彥獲判無罪，也引發輿論譁然。有網友認為「司法怎會變得這麼墮落，還有什麼能夠讓人民信賴？」、「這樣都沒事，真的是顏色對了什麼都對了」，更有人譏諷「所以以後姓陳的都是陳董？」、「有黨證無敵！」。

粉專「政客爽」則秀出案件揭露的LINE對話截圖，業者才說「明天務必幫忙一下」，陳宗彥問「案名是？」業者回答「視聽歌唱場所變更使用工程」，陳就秒回「小芸有空嗎？」南院明顯對性招待對價關係視若無睹，顯然有疑問。

台南市議會民進黨團總召周嘉韋則說，司法機關秉持毋枉毋縱，最終還給陳宗彥清白，「所有對陳宗彥的誣衊應到此為止，甚至應該有人出面道歉」。