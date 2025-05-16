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酒店業者有罪 陳宗彥無罪判決惹議

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
行政院前發言人陳宗彥前年爆出性招待疑雲後辭官，仍住在台南，幾無公開露面，圖為他臉書目前大頭貼為打拳擊照片。圖／翻攝陳宗彥臉書
行政院前發言人陳宗彥前年爆出性招待疑雲後辭官，仍住在台南，幾無公開露面，圖為他臉書目前大頭貼為打拳擊照片。圖／翻攝陳宗彥臉書

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間，接受兩次性招待喝花酒，利用職務之便接受業者關說，但法官認為無法確認監聽譯文內的「陳董」就是陳宗彥，一審陳全身而退，反倒是連家樑、王孝瑋因此案又被查出十件圖利媒介性交易案，即便無法確認男客身分，仍被判有罪。

檢方去年八月起訴指出，依二○一二年至二○一三年間通訊監察譯文，通話所提「方便找個朋友」、「喝咖啡」、「再幫我找一個」，均屬媒介性交易意思，且依各次媒介性交易通話譯文與LINE留言「陳董」、「要挑一下」、「盡量不要刺青」、「愛佳」、「小芸」、「民生路」、「愛玲帶過去」等，通聯紀錄時間點吻合，均可認定十次媒介性交易的男客「陳董」即是陳宗彥。

台南地院審理期間，檢辯及證人對譯文中「陳董」身分解說不同。檢方提出監聽譯文中幹部間對話譯文中「你同學寫陳董」、「陳董他就是知道了」，檢方詢問連家樑「陳董」是誰，是不是陳宗彥？連都回答「不知道」，並說酒店都尊稱客人「董仔」，認識很多陳董。

審判長陳欽賢曾反問連說，姓陳都可能叫「陳董」，「那我也可能是『陳董』？」連馬上說，沒見過陳審判長；連及王的律師也主張，除譯文中的「陳董」，檢方引用隱諱語言拼湊出犯罪事實，並無積極及關聯性。合議庭最後以無法確認監聽譯文中的「陳董」就是陳宗彥，判決陳無罪。

連家樑、王孝瑋於二○一二年至二○一三年間因妨害風化案件，在台南地院審理時與檢察官於審判外達成協商，台南地院二○一五年以連家樑犯圖利容留性交及圖利容留猥褻罪共廿五罪，各判刑六月，應執行刑一年十月，緩刑二年，向公庫支付一百萬元；王孝瑋犯圖利容留性交及圖利容留猥褻罪共廿五罪，各判刑四月，應執行刑一年二月，緩刑二年，向公庫支付六十六萬元。

事隔近十年，因陳宗彥案重啟調查，陳獲判無罪，但連家樑、王孝瑋仍涉犯圖利媒介性交易。台南地院指出，二○一二年至二○一三年間，連家樑擔任慷樂隊、皇龍及天上人間三家酒店實際負責人，與連的特助王孝瑋於二○一二年十一月廿二日起至二○一三年十二月十五日期間，媒介酒店女服務生與不詳男客從事性交易共十次，每次費用為一萬二千元。合議庭認為連、王兩人圖利媒介性交罪共十罪，事證明確。

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