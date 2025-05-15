陳宗彥辭官沉寂2年多近況曝光 綠營指東山再起不易

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間接受性招待，台南地院今下午宣判無罪。陳在前年初內閣改組接任行政院發言人，隨即爆出性招待疑雲，任職18天就辭職，雖仍住台南，幾無公開露面。據了解，他除了「出事前」接下大同子公司董事迄今，另當多年的南市體育總會體操委員會主委，默默推展體操。

陳宗彥前年2月17日辭職下台後，消失於政壇舞台，臉書仍會分享生活點滴，前年9月更換大頭照時寫下「一切安好、自在生活」，7月還到宏道運動發展基金會為參加奧運的跆拳道選手羅嘉翎加油；年初時貼文「生有時，死有時；永遠懷念，心中無限感謝！願大家一切安好！」表達父親過世心境。

不過陳宗彥行程相當低調，一名熟悉陳的人士說，之前遇見陳宗彥，「明顯變瘦了」。另名南市府的官員說，一般地方行程、跑攤沒看過陳，最近一次看見他是公祭。

陳宗彥目前為大同公司子公司大同資產開發的董事，因女兒是體操選手，他多年來也當台南市體育總會體操委員會主委，持續出錢出力推展體操，目前較多專注在體育方面。

體育界人士表示，兩年前全運會陳宗彥的女兒拿到韻律體操銀牌，今年全中運，南市在韻律體操項目也獲得一面金牌，由於競技體操的獎牌數較多，他也和體育局合作大力推動，東區復興國小今年起開始訓練競技體操。

陳宗彥20年前當選台南市議員，賴清德總統當台南市長時期他進入市府服務，當過民政局長、新聞及國際處長，更獲提拔當內政部政務次長，陳被視為賴系要角。全案起訴時，陳發出4點聲明稱「只能到法院努力證明自己的清白」；他目前大頭貼為打拳擊照片，有人留言說有「重出江湖」意味。

一名綠營地方人士說，陳涉及性招待疑雲，重創民進黨「清廉」形象，桃色緋聞以賴清德的個性絕對不會容忍，由目前情勢來看，今天僅為一審宣判，陳宗彥除非在性招待官司上全身而退才有可能東山再起，否則難有機會。