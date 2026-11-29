一封中獎通知、一則包裹簡訊，看似平常的手機訊息，背後卻可能藏著詐騙陷阱！網購詐騙手法持續翻新，詐騙集團不只假冒買家、賣家，更經常冒用民眾熟悉的電商與物流品牌，透過假客服、訂單異常、包裹通知及發票中獎等話術誘騙上當。根據165打詐儀錶板統計，2026年3月網路購物詐騙占全國詐欺受理件數39.4％，位居各類詐欺手法之首；同年10月「假消費異常（騙買家）」詐騙更受理671件，財損超過1億1,677萬元，較1月分別增加約275％及470％。

究竟哪些品牌最容易成為詐騙集團冒用的對象？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一年（2025/11/23～2026/11/22）網路討論聲量，整理遭詐騙集團冒用的十大電商與物流品牌，並解析常見詐騙手法，帶你掌握4大防詐警訊。

註：

疑似遭偽冒網域數量 ：依內政部警政署於政府資料開放平臺公開的「165反詐騙諮詢專線_遭停止解析涉詐網站」資料集，統計期間為2025年12月至2026年10月。以網址字串比對品牌名稱，並合併重複網域，以不重複的可註冊網域計算。由於未逐一檢視網站實際內容，無法確認每個網域是否均以該品牌名義進行詐騙。

網購詐騙遭冒用平台案件數：引用刑事警察局公布的統計資料，數據取自165打詐儀錶板，統計期間為2026年1至2月。期間內共受理6,735件網路購物詐騙報案，其中3,577件有提供遭冒用平台資訊，本文所列各品牌案件數以這3,577件為統計範圍。

No.10 PChome

網路聲量：332筆

疑似遭偽冒網域數量：3個

收到「PChome線上購物發票中獎」通知，先別急著點開連結！詐騙集團也會冒用PChome名義寄送電子郵件，聲稱消費者中獎或訂單出現異常，藉此誘導點擊釣魚網站、提供信用卡資料。除此之外，也有假冒客服謊稱訂單重複、誤設定期扣款或升級VIP會員，進一步誘導民眾操作網路銀行或分享手機畫面；甚至假借PChome名義發布徵才訊息、架設仿冒購物網站，藉此騙取個資與金錢。

近一年PChome相關詐騙討論中，假冒電子發票中獎通知也引發關注。4月20日有網友分享收到標題為「PChome線上購物發票中獎」的電子郵件，疑惑表示：「這是傳說中的詐騙手法嗎？我完全不記得在PChome買過東西」。貼文引來不少網友提醒小心假連結，直呼「老天爺啊！真可怕欸，現在的詐騙怎麼無所不在？真假難辨啊」，也有人建議直接透過財政部電子發票整合服務平台確認中獎資訊。針對假冒官方郵件，PChome會員中心提醒，收到來路不明或無法確認寄件來源的信件時，切勿直接點擊連結，應先透過官方管道查證。財政部也表示，領取發票獎金不需要提供信用卡資料，民眾可直接透過財政部電子發票整合服務平台確認中獎資訊，避免落入假中獎、真盜刷的陷阱。

No.9 嘉里大榮物流

網路聲量：376筆

疑似遭偽冒網域數量：249個

網購詐騙遭冒用平台案件數：51件

在社群平台出售二手商品，竟有買家表示要透過嘉里大榮寄送，還聲稱司機取貨時會直接付款？這其實是詐騙集團常用的交易話術！歹徒鎖定個人賣家，先假裝有意購買，再以物流付款流程取得信任，接著傳送仿冒網站，謊稱需要完成實名認證或簽署金流協議才能完成交易，最後再由假客服誘導賣家操作網銀或提供驗證碼，進一步騙取帳戶資金。

根據刑事警察局統計，2026年1至2月全台共受理6,735件網路購物詐騙報案，有提供遭冒用平台資訊的案件共3,577件，其中嘉里大榮貨運有51件，是這份統計中遭冒用件數較多的宅配物流業者之一。面對冒用情況，嘉里大榮曾發布聲明，強調服務資訊與託運管道應以官方網站為準，並未授權非關係企業使用公司商標、圖片或網頁資訊招攬業務，也未透過非官方網站提供託運服務。網友也提醒，遇到要求實名認證的交易務必提高警覺，直言「實名認證一律詐騙」、「物流只有送貨時跟收件方收款，沒有集貨時付錢給出貨方」。若在社群平台出售二手物品，切勿點擊買家提供的陌生物流連結，更不要依照假客服指示操作網銀或提供驗證碼。

No.8 Amazon

網路聲量：397筆

疑似遭偽冒網域數量：11個

自稱是Amazon員工或公司高層，透過交友軟體、社群平台主動接近你，還推薦能賺錢的優惠券或刷單活動？這類結合交友與投資的話術，是詐騙集團冒用Amazon名義行騙的手法之一。歹徒會誘騙民眾進入假冒的亞馬遜平台儲值投資，初期可能先讓人小額獲利，等到投入更多資金後，再以帳戶凍結、繳交保證金或稅金等理由阻止提領。2026年10月媒體報導，台北市一名48歲楊姓女子於同年5月透過抖音認識自稱在Amazon工作的男子，後續遭誘騙進入假冒亞馬遜優惠券平台儲值，前後匯款及面交共損失1,130萬元。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測近一年的聲量高點，來自一名網友在臉書分享自己遭遇「亞馬遜搶券」詐騙的經驗，提醒大家提高警覺。貼文引來不少有類似經歷的網友留言，有人表示「去年也遇過亞馬遜搶卷的手法，他們會用不同的帳號及圖像來接近我們，大家要小心」，也有人提醒「100％是詐騙集團，因為我目前碰到的也是類似的，搶優惠回饋活動，之後可以把累積的回饋領回，但前提你也要投資一筆金額進去，你才能搶回饋」。此外，Amazon也曾發生退貨商品遭掉包的事件，有消費者購買顯示卡，開箱後卻發現包裹內裝的是廢棄電子零件。該消費者隨即向Amazon提出申訴，也讓外界關注退貨商品在檢查與重新上架過程中，是否可能存在把關漏洞，導致遭掉包的商品再次流入銷售管道。

No.7 順豐速運

網路聲量：448筆

疑似遭偽冒網域數量：71個

網購詐騙遭冒用平台案件數：47件

「司機要來取貨，會直接把貨款交給你」或「包裹派送失敗，請點連結更新地址」，這兩種看似不同的情境，都可能是詐騙集團冒用順豐速運名義設下的陷阱。前者鎖定在社群平台販售二手商品的個人賣家，假買家會傳送仿冒物流網站，要求填寫資料、完成實名認證或簽署金流協議；後者則假冒順豐發送派件失敗或地址錯誤簡訊，誘導收件人補繳運費、輸入信用卡資訊及驗證碼，藉此騙取帳戶資金或盜刷信用卡。

順豐特別提醒，民眾若在社群平台交易，遇到買家聲稱已將貨款交給物流公司、司機取貨時會直接付款，務必提高警覺。台灣順豐也多次澄清，公司不會要求買家事先匯款，再由快遞員上門交付貨款，也不會要求賣家提供LINE ID、銀行帳號，或透過LINE簽署實名認證、託運條款等協議。這類冒名手法也引起網友討論，有人直言「脆上真的詐騙一堆！！！用順豐司機找你的一律詐騙」，也有人分享自己收到假冒順豐的帳戶凍結通知，對方甚至聲稱帳戶遭凍結九十幾萬元，所幸察覺有異後立即封鎖。此外，根據刑事警察局統計，2026年1至2月有提供遭冒用平台資訊的網購詐騙案件中，順豐速運占47件，在宅配物流業者中僅次於嘉里大榮貨運的51件。

No.6 淘寶

網路聲量：1,128筆

疑似遭偽冒網域數量：4個

跨境網購除了要留意商品品質與物流進度，與平台客服、海外賣家及集運服務相關的交易環節，也可能成為詐騙集團下手的破口。以淘寶為例，常見手法包括假冒客服，謊稱帳號誤開通VIP會員或資金安全保障服務，要求民眾操作網銀、提供驗證碼或開啟螢幕分享；也有人假冒菜鳥集運發送包裹異常簡訊，誘導收件人點擊連結、輸入信用卡資料。此外，165反詐騙宣導也曾分享租借淘寶帳號的受害案例，有民眾因相信網路上的出租帳號廣告，交出帳號密碼及身分證件，最後帳號遭用於非法交易，連帶讓自己的銀行帳戶被列為警示帳戶。

近一年聲量高點則來自一名網友分享淘寶預購玩具遭遇店家失聯的經驗，原PO表示，自己使用淘寶多年，過去也曾購買家具、衣物及玩具，沒想到這次預購商品付了定金後，店家長期以尚未到貨為由拖延，直到2026年6月，店家便不再回覆訊息，後來更發現賣場已關閉，最終損失1,580元。貼文引起不少有類似經驗的網友共鳴，有人表示「最近真的很多，小紅書那邊也一堆避雷帖」，也有人分享自己曾遇過賣家保證金不足、退款遲遲無法處理的情況。其他網友則提醒，購買預購商品務必慎選店家，直言「不要買提確或是給預定函的店，除非是官方的」，也建議留意店家評價、粉絲數及商品是否幾乎全為預購品。

《KEYTECTOR》防偽冒偵測服務

大數據股份有限公司

大數據股份有限公司

面對詐騙集團假冒電商、物流品牌，透過偽冒帳號、假客服及釣魚資訊誘騙民眾，大數據股份有限公司推出企業防偽冒偵測服務《KEYTECTOR》，以社群平台全域掃描為核心，結合AI Agent打造「全天候不間斷監測的風險雷達」。該服務整合《KEYPO大數據關鍵引擎》的輿情資料基礎，並將偵測範圍從單一貼文擴大至粉絲專頁與帳號本身，透過多項特徵交叉評估可疑程度，例如觀察帳號是否在短時間內建立，以及是否出現導流、釣魚等高風險行為，藉此提高偽冒辨識的精準度。

《KEYTECTOR》也會進行白名單比對，將品牌關鍵字的錯字、諧音等混淆變形納入偵測範圍，協助企業及早發現看似官方、實則偽冒的帳號與資訊，降低品牌商譽受損的風險，也幫助消費者提高對假冒客服及釣魚資訊的警覺，維護品牌與消費者之間的信任。若後續出現新的偽冒型態，也能依據新特徵滾動式調整偵測邏輯。

No.5 黑貓宅急便

網路聲量：1,270筆

疑似遭偽冒網域數量：330個

只要支付58元運費，就能免費拿到2027年媽祖年曆？看似簡單的贈品活動，卻可能藏著高額詐騙陷阱。2026年10月，一名台北市50多歲男子在Threads看到相關貼文，依指示加入LINE、點擊假黑貓宅急便網站填寫資料，隨後遭假客服以實名認證為由誘導操作網銀及臨櫃匯款，短短4天便損失約1,500萬元。這類假冒物流品牌、以免費贈品吸引民眾點擊連結的手法，也值得提高警覺。

近一年聲量高點落在10月26日至27日，當時多則貼文分享假冒黑貓宅急便的交易陷阱。有網友表示，購物時賣家要求透過黑貓寄送，卻又要求提供網路銀行帳號進行聯名簽署，讓他察覺不對勁而取消訂單；也有網友分享自己遭假黑貓客服誘騙，損失3萬元，直言「我被騙了三萬，我很蠢，但希望我的蠢能救到別人。我就是因為擔心對方帳戶被鎖，才會一步步照做」。除了冒用品牌的詐騙問題，黑貓宅急便近期也傳出委外系統廠商摩奇創意後台遭未經授權存取，部分官網預約寄件使用者的姓名與電話等資料可能因此外洩。統一速達已通知相關消費者，提醒留意可疑訊息。由於外洩資訊涉及寄件資料，民眾後續若收到看似掌握訂單細節的物流通知，更應透過官方管道確認。

No.4 全家便利商店（好賣＋／FamiPort）

網路聲量：1,296筆

疑似遭偽冒網域數量：764個

網購詐騙遭冒用平台案件數：379件

全家便利商店除了提供日常購物與店到店寄件服務，旗下「好賣＋」也成為不少民眾交易二手商品、交換周邊的平台，FamiPort則常被用於列印與查詢雲端發票。詐騙集團看準這些使用情境，除了假冒好賣＋寄件頁面，以「實名認證」、「金融保障」等名義誘騙賣家，也會冒充全家店員或店長，在社群平台宣稱有熱門IP、限量聯名商品可供索取或購買，藉此吸引民眾私訊交易；此外，假冒FamiPort雲端發票中獎通知，也是常見的釣魚手法。

根據刑事局統計，2026年1至2月全台有3,577件網路購物詐騙報案提供遭冒用平台資訊，其中好賣＋遭冒用379件；若進一步觀察2026年10月至11月上旬的選舉小物相關詐騙案件分析，好賣＋遭冒用比例更達45.8％，高於蝦皮購物的20.8％及賣貨便的16.7％。這類冒用情況也反映在社群討論中，近一年聲量高峰落在11月8日，不少網友分享自己想索取政治應援物，卻遇上假冒全家好賣＋的詐騙連結，紛紛提醒：「要實名認證的，都是詐騙！」也有人表示：「對方傳來全家店到店，叫我填寫資料，寫完沒有實名制，又要加客服LINE，我覺得超怪的，反正封鎖了。」更有網友留言：「我被騙6萬，已經到派出所報案提告了。」

No.3 momo購物網

網路聲量：2,297筆

疑似遭偽冒網域數量：14個

momo購物網近期因旗下第三方平台「mo店+」發生出貨資料遭未經授權存取事件，再度引發消費者對個資安全的關注。據媒體報導，momo將預防性通知約35萬名可能受影響顧客，目前確認未涉及會員帳號密碼、信用卡及其他付款資訊。由於事件涉及部分出貨資料，詐騙集團未來可能利用相關交易資訊，假冒momo客服或銀行專員行騙，以誤設分期付款、重複扣款、升級VIP會員等理由，誘導民眾操作網銀或提供驗證碼。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年的聲量高峰則與假冒momo發票中獎通知有關，不少網友收到宣稱中獎4,000元的Email，點開後發現連結竟要求更新信用卡資訊，因而上網詢問是否為釣魚網站。類似情況也引起其他消費者共鳴：「這確實是詐騙，亂槍打鳥！你沒買根本不用理它」、「假的！我也收到一樣mail」。

針對層出不窮的冒名手法，momo也設置「網路釣魚防詐騙宣導」專區，依電子郵件、簡訊、電話、假網站及社群等管道，整理22種常見詐騙案例，並提供實際詐騙訊息對照、辨識方式與查證管道。官方也特別提醒，不會透過Email通知發票資訊，也不會以簡訊通知mo幣到期，消費者若收到類似訊息，可先比對官方公告內容再行查證。

No.2 蝦皮購物

網路聲量：11,385筆

疑似遭偽冒網域數量：25個

從站內私訊、商品交易到社群優惠活動，蝦皮購物多元的使用情境，也讓詐騙集團有機可乘。常見手法包括假買家聲稱無法下單，傳送QR Code或外部連結，誘導賣家前往仿冒網站，謊稱未完成金流保障協議，進而要求操作網銀或提供驗證碼；也有人透過社群平台散布抽獎、低價商品資訊，吸引民眾前往假賣場付款。此外，假冒蝦皮客服以帳戶異常、實名認證或訂單問題為由，要求提供個資及金融資訊，以及誘騙民眾離開平台私下交易、出租帳號供他人使用，都是需要留意的風險。

根據警方2026年11月公布的選舉小物相關詐騙案件分析，蝦皮購物遭冒用比例為20.8％，僅次於全家好賣＋的45.8％。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一年網路聲量，討論高峰則與消費者買到疑似假貨有關。有網友分享購買保養品後，發現商品疑似有異，引起不少人共鳴，留言提醒「我覺得只要和身體有接觸的彩妝保養品，一律只買官方的蝦皮賣場」，也有人表示「他們都會寫說是海外原廠正品輸入，其實都是假貨」，也有消費者分享買到疑似仿冒的日本藥妝及廚房用品，讓商品真偽與賣場來源成為討論焦點。

針對這些詐騙風險，蝦皮賣家幫助中心也整理假郵件、釣魚網站、假買家及假客服等常見陷阱，提醒用戶確認官方網址「shopee.tw」，勿點擊陌生連結，也不要提供信用卡資料或驗證碼；若有人以訂單異常為由要求加入LINE，應先確認帳號是否具有官方認證標誌。若已提供個資或匯款，則應儘速撥打165反詐騙專線，並更改蝦皮帳號及錢包密碼。

No.1 7-ELEVEN（賣貨便、交貨便）

網路聲量：25,558筆

疑似遭偽冒網域數量：2,386個

網購詐騙遭冒用平台案件數：2,656件

在社群平台出售二手商品、交換應援物，甚至只是想索取免費贈品，都可能遇上冒用7-ELEVEN名義的詐騙陷阱。旗下「賣貨便」與「交貨便」是民眾熟悉的超商交易及物流服務，也因此成為詐騙集團鎖定的對象。常見手法是假買家聲稱訂單無法成立，傳送偽造的系統異常截圖，再引導賣家點擊假客服連結，以實名認證、金流協議或帳戶驗證為由，誘騙民眾操作網銀或提供驗證碼。

根據刑事警察局統計，2026年1至2月全台共受理6,735件網路購物詐騙報案，其中3,577件有提供遭冒用的平台資訊，7-ELEVEN賣貨便就有2,656件，占74.3％；另在警方11月公布的選舉小物相關詐騙案件分析中，賣貨便遭冒用比例也達16.7％。《網路溫度計DailyView》觀察近一年網路聲量，發現相關討論多是民眾分享受騙或提醒經驗，有人因此損失3萬元，也有追星族收到「誠信交易驗證」連結後，察覺異狀而及時停止操作。此外，詐騙手法甚至延伸至租屋情境，有民眾在Threads尋找房屋時，遇上假房東要求先付款再寄鑰匙，後續又被假客服誘導操作網銀，所幸經超商店員察覺異狀，及時攔阻。

7-ELEVEN提醒，賣貨便與交貨便不會透過客服訊息或電話要求賣家提供個資、銀行帳戶，也不會要求操作ATM或網銀。民眾應認明官方網址，賣貨便為「myship.7-11.com.tw」、交貨便為「myship2.7-11.com.tw」；官方LINE帳號則分別為賣貨便「@myship711」、交貨便「@myship」。若遇到要求金流認證、帳戶認證或解除ATM設定的訊息，應立即停止操作，必要時撥打165反詐騙專線查證。

遇到這4種情況提高警覺！電商、物流防詐4大提醒

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

不論詐騙集團冒用哪一家電商或物流品牌，最後往往會要求民眾進行特定操作。只要遇到以下4種情況，就應提高警覺，切勿依照指示提供個資或操作金融帳戶：

要求加入私人LINE聯繫客服或銀行專員： 假冒平台客服或銀行人員，聲稱需要協助處理訂單、帳戶異常，誘導民眾離開官方管道聯繫。

聲稱必須完成實名認證、簽署金流協議或解除帳戶凍結： 利用交易無法成立、帳戶遭限制等理由製造緊張感，要求民眾操作網路銀行或提供驗證資料。

要求開啟手機螢幕分享或提供無卡提款QR Code： 藉由遠端觀看手機畫面，取得金融操作資訊，甚至誘導民眾進行提款或轉帳。

以發票中獎、包裹異常為由，要求輸入信用卡安全碼及簡訊驗證碼：透過假冒通知連結竊取信用卡資料，進一步進行盜刷或未經授權的交易。

遇到上述情況，應立即停止操作，切勿點擊陌生連結或提供金融資訊，並透過品牌官方網站、客服管道或165反詐騙專線查證。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月23日至2026年11月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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