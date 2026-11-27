高市楠梓分局右昌派出所員警前天在久昌街防詐守望，見蕭姓女子戴耳機、身掛識別證頻講電話，懷疑是車手，後跟監至某大樓管理室，發現住戶陳姓婦人捧100萬現金和蕭簽署投資契約，當場將蕭逮捕，查出蕭佯裝理財專員北中南取款，警詢後送辦。

右昌所員警前天下午4時許在久昌街執行防詐守望勤務時，發現55歲蕭姓女子戴著耳機、胸前佩掛識別證，邊走邊講電話，認為其形跡可疑，研判是車手，於是從後跟蒐至轄內一處大樓管理室。

警方發現當時大樓住戶65歲陳姓婦人在1樓管理室和蕭女簽署投資合約並準備交付100萬元現金，立即上前控制現場，當場讓陳婦也嚇了一跳。

蕭女落網稱，因失業，本月14日透過網路求職加入詐騙集團，假扮理財專員，受指示奔波新北、苗栗、台中、台南及屏東等地和被害人面交收款，每趟可獲6000至7000元不等報酬。

蕭女沒料到這次栽在警方手裡，警詢後被依詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

蕭姓女車手因戴耳機、配戴識別證等特徵，被楠梓警分局員警巡邏撞見尾隨，成功攔阻婦人面交百萬元現金。記者石秀華／翻攝

蕭姓女車手因戴耳機、配戴識別證等特徵，被楠梓警分局員警巡邏撞見尾隨，成功攔阻婦人面交百萬元現金。記者石秀華／翻攝