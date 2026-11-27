台中市沙鹿區近日接連發生民眾疑似遭假交友及假投資詐騙，5天內，2名男子先後到同一家銀行臨櫃申辦跨國約定轉帳帳戶，行員察覺有異，立即通知警方到場協助，清水警分局光華派出所員警耐心勸說，成功阻止2人申辦，避免帳戶遭詐騙集團利用，甚至淪為洗錢人頭戶。其中一名男子一度自信向員警說，「我知道詐騙案很多，我不會被騙！」

台中市沙鹿區接連發生民眾疑似遭假交友及假投資詐騙情形，5天內，2名男子先後到同一家銀行臨櫃申辦跨國約定轉帳帳戶，行員察覺有異，立即通知警方到場協助。圖／警方提供

清水警分局光華派出所員警日前接獲銀行通知，稱林姓男子至銀行臨櫃申辦跨國約定轉帳，行員詢問申辦用途時，男子一開始無法清楚說明，隨後才表示準備將款項匯給一名外籍女友，行員察覺情況可疑，立即通報警方到場了解。

警方到場後，林男表示自己透過網路認識一名外籍女子，對方也曾來台短暫旅遊，並提供兩人合照，試圖證明彼此關係。警方進一步詢問合照地點及交往細節時，洪男卻無法清楚說明，僅表示申辦跨國外幣約定帳戶，是為了日後方便匯款給女友。洪男甚至自信說，「我知道詐騙案很多，我不會被騙！」警方向他解釋，單純匯款並不需要事先申辦跨國約定帳戶，這類要求可能是假交友詐騙集團慣用手法，經警方及行員耐心說明後，洪男終於打消申辦念頭。

5天後，同一家銀行再度通報，陳姓男子到臨櫃申辦跨國約定轉帳。陳男向警方表示，日前透過網路認識一名外籍友人，雙方一周前曾相約外出唱歌，事後對方告知可以先申辦跨國外幣約定帳戶，透過投資買賣外幣賺取獲利。陳男不疑，將身分證、護照等個人證件拍照傳送給對方，但警方詢問外出的相關細節，卻無法提出雙方實際見面或其他事證，仍堅稱「這不會詐騙啦！」

警方耐心向陳男說明，這是典型假投資外匯詐騙手法，詐騙集團常以高獲利為誘餌，誘騙民眾提供個人資料及設定約定帳戶，提醒他切勿隨意將證件資料傳送給陌生人，更不要輕信穩賺不賠的投資話術，經警方與行員勸說後，陳男終於同意放棄申辦，更在警方協助下將外籍友人封鎖避，以免落入詐騙陷阱。

清水警分局光華派出所長吳嘉瑋表示，警方已多次成功阻止類似案件，發現共同特徵都是民眾前往銀行臨櫃申辦跨國約定轉帳帳戶，詐騙集團經常以網路交友、投資外匯等理由，誘騙民眾設定約定帳戶，一旦完成設定，日後轉帳就可能不再經過銀行行員逐筆關懷提問，形同將帳戶門戶大開，可能造成自身財物損失，帳戶也可能遭詐團利用作為洗錢工具，甚至衍生刑事責任。