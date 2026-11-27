國內廿二家金融機構用戶遭盜轉款項，刑事局昨提醒民眾防範。記者李奕昕／攝影

廿二家金融機構用戶遭盜轉款項，刑事局提醒民眾勿從高風險管道安裝Ａｐｐ，建議設定網路或行動銀行登入及轉帳採用生物辨識驗證。金管會銀行局主任秘書陳家珍說，研議銀行強化防制措施。

盜轉大多發生於深夜至凌晨，警方分析歹徒是想避免被害人第一時間發現；大部分受害者為中年男性，警方研判與相關Ａｐｐ提供ＡＩ劇及色情影片有關。

刑事局呼籲，不要從官方應用程式商店以外的網站、連結或群組下載Ａｐｐ；安裝時如跳出不明ＶＰＮ連線要求，一律取消；不依對方教學替來源不明Ａｐｐ開啟「無障礙」或「協助工具」權限。另應檢查手機「設定」內「無障礙」項目，有無不明Ａｐｐ已被開啟；「裝置管理員應用程式」及「應用程式清單」有無未顯示於桌面的不明程式；建議設定網路或行動銀行登入及交易驗證方式，採指紋、臉部等生物辨識。

刑事局表示，若發現手機自行操作、被不明畫面遮蓋而無法操作，應立即關閉網路連線、關機或開啟飛航模式，如無法操作手機，應取出ＳＩＭ卡或關閉無線網路分享器電源；以其他電話聯繫銀行客服人員，暫停網銀功能；撥打一六五或就近向警察機關報案，保持手機原狀，勿刪除程式或恢復原廠設定，以利警方採證。

陳家珍說，銀行接到存戶反映存款遭轉出，原因不明，立即檢查資訊系統是否被入侵，建議存戶報案；銀行公會也將研議銀行端強化防制措施，尤其深夜時段。

科技偵查警官建議擴大生物辨識驗證，並研議是否讓民眾以第二裝置再驗證，或採回答個人問題方式，增加保險機制。