國內22家金融機構用戶遭盜轉存款1742萬元案，金管會銀行局主任秘書陳家珍（左）表示，銀行公會將研議強化防制措施。記者李奕昕／攝影

詐騙集團遠端遙控民眾的手機盜轉網銀存款，外界關切民眾如何求償與銀行是否免責，金管會銀行局主秘陳家珍表示要回歸個案情況，如果民眾覺得有爭議，可以循財團法人金融消費評議中心機制處理。

陳家珍昨指出，目前共有八家銀行通報重大偶發事件，除了先前已公布的中信銀、玉山銀、華南銀和台北富邦銀行，又新增合庫銀、彰銀、一銀和台新銀行；合計遭盜轉金額為一八二萬元、涉及十名客戶。

為何金管會的統計數字和刑事局有落差？陳家珍說，刑事局公布的是民眾報案數，銀行局則是銀行視個案情況通報的重大偶發事件，統計基礎不同。

此外，因應近來國內外接連發生重大資安事件，金管會昨天發布「金融業資安防護強化措施」，針對結合ＡＩ工具的新型態攻擊，要求全體金融機構包含專營電子支付機構共二三○家，加強資安與情境演練。

金管會資訊服務處處長林裕泰舉例說，目前資安漏洞與過去有很大不同，例如南韓九月底迄今有多家金融機構遭ＡＩ工具攻擊引發關注，若僅維持傳統資安防禦思維，被忽略的小地方就可能被入侵。