駭客透過影片App植入惡意程式取得手機權限，被害人稱未收到ＯＴＰ簡訊便被盜轉。示意圖／聯合報系資料照

國內多家銀行存戶遭盜轉存款，刑事局統計今年九月至本月廿一日，有十八家銀行、一家證券商、三家電子支付機構用戶被害，共受理一百件、財損一七四二萬元，查出是用戶以手機下載影片Ａｐｐ時遭植入惡意程式，駭客遠端遙控盜轉。

刑事局分析惡意程式連線到境外ＩＰ位址，初步清查款項被盜轉至境內數個人頭帳戶，自ＡＴＭ提領，將追查幕後駭客及提領車手，依妨害電腦使用、詐欺罪偵辦，並通報金融監督管理委員會及金融機構防堵。

警方發現被害人大多用Android作業系統手機，研判因下載程式開放程度較高，至於ｉＯＳ系統則有零星案件，尚在釐清狀況；目前先統計依詐欺受理報案，未計入依妨害電腦使用受理案件，且不少人恐尚未察覺遭盜轉，研判被害者更多。

一六五反詐騙諮詢專線九月起接獲多人諮詢，銀行、金融機構用戶陸續報案，被害人損失數萬至數十萬元，大多網路或行動銀行帳戶遭盜轉，少數被盜刷信用卡，或以電子支付、電信小額付費買遊戲點數，也有證券戶被盜賣股票。

被害人稱曾下載不明Ａｐｐ或點擊不明網路連結，多在深夜至凌晨間遭盜轉，未收到ＯＴＰ（一次性密碼）簡訊，多未發現被盜轉時手機畫面，但有人發現呈黑畫面，或呈網銀頁面但無法操作手機。

警方分析，駭客在非官方網站或連結散布偽冒黃果、紅果、抖陰等影片Ａｐｐ安裝檔（ＡＰＫ），夾帶惡意程式；經民眾開啟顯示偽冒「Google Play更新」畫面，要求建立ＶＰＮ連線，藉此「點對點加密」阻斷手機內偵測異常流量等安全防護檢查，安裝不顯示圖示的惡意程式。

惡意程式反覆跳出教學畫面，視不同廠牌手機要求開啟「無障礙」或「協助工具」權限；經民眾開啟，以遮罩畫面掩護，一分鐘內取得簡訊、檔案、相機、麥克風、裝置管理員等十二類權限。

駭客掌管被害人手機權限，可能透過側錄鍵盤輸入、監看手機螢幕，或查看民眾存於手機記事本資料，取得網銀帳號、密碼，在被害人手機或駭客本身裝置操作轉帳，讀取銀行傳來的簡訊取得ＯＴＰ，完成轉帳，並刪除簡訊。