張姓外籍生就讀中部地區某大學研究所，卻提供金融帳戶給詐欺集團當人頭帳戶，第一次獲不起訴處分，第二次被依一般洗錢罪等3罪，彰化地方法院判處應執行有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，張姓外籍生去年12月間，拍攝名下的國泰世華、中華郵政的存摺封面，把照片傳給詐欺集團暱稱「祥」的身分年籍不詳成員，並依指示把匯入款項轉匯到遠東商銀帳戶，又依「祥」指示到台中市某郵局ATM提款，其中10萬元購買遊戲點數卡，將點數卡序號以LINE送給「祥」。

張姓外籍研究生供稱，有拍個人金融帳戶存摺封面給「祥」，沒給密碼，提領和轉匯都是他操作，他沒取得犯罪所得。

彰化地院審酌，張男先前因提供金融帳戶提款卡、密碼給不詳之人使用，涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪嫌，經南投地檢署為不起處分，未料又把提金融帳戶給不詳之人匯入款項使用，還自轉匯、提領購買點數轉交，復參他的犯罪動機等，兼衡他終能者承犯行，且與一名被害人達成調解，及當庭表示願分期賠償兩名被害人全部損害，暨考量自述智識程度、家庭經濟等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並諭知得易科罰金。

彰化地院說明，張男在我國無其他犯罪紀錄，且犯後坦承犯行，在我國就讀研究所，願賠償被害人所受損害，經此教訓應能知所警惕而無繼續危害社會安全之虞，諭知刑之執行完畢或赦免後，不予驅逐出境。