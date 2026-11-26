竹聯幫分子李姓男子在柬埔寨設機房，以「假檢警」手法行騙日、台人及美加華僑，並設水房從事博弈與詐款洗10多億元，獲利逾5億，刑事局電偵大隊循線逮獲李等22人，查出李男夫妻出入開保時捷、戴名表，輪流住豪宅，並在商辦密室等處搜出計6639萬餘元現金。

刑事局電偵大隊第三隊與台中市刑大科偵隊偵辦詐欺及洗錢案件時，透過分析查扣證物，掌握竹聯幫分子李姓男子（44歲）為幕後首腦犯罪集團。李男結合幫派堂口人脈招募成員前往柬埔寨設立詐騙機房，操縱旗下機手以「假檢警」手法，跨境鎖定台灣、中國大陸、日本及美加華僑等海外民眾行騙。

警方追查發現，李男同時在全台蒐購約20家人頭公司帳戶，從事博弈與詐欺等不法金流洗錢，於是報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦，並從6月至9月24日發動多波查緝行動，陸續於台中、高雄、桃園、屏東縣及彰化縣等地，拘捕李男及核心幹部、手下等22人到案。

檢警專案小組調查發現，李男等犯嫌2年來詐騙近百人，其中一名日籍女性被害人遭詐4000餘萬日圓、折合台幣約840萬餘元，並幫助博弈和詐團洗錢10多億台幣。

李男從事洗錢和詐騙2年獲利逾5億元，和妻子出入開保時捷911、LEXUS LM、LEXUS RX300等名車，擁11只名表，在台中有4處、高雄1處總計1億2000萬元豪宅及商辦，並在商辦櫃子後方密室中搜獲6639萬餘元的現金，並查扣虛擬貨幣299萬2479顆USDT、黃金37.5公克、手機18支、大麻28.35克、K他命55.25公克等，另帳戶內現金416萬9762元、美金8,443元及有價證券一批等財產。

全案偵訊後，依詐欺、違反洗錢防制法、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦；其中主嫌李男及5名核心幹部遭檢方聲押獲准。

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲竹聯幫李男等22名犯嫌詐欺、洗錢案，查扣犯嫌共計６.6千萬現金等物。記者石秀華／翻攝

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲竹聯幫李男等22名犯嫌詐欺、洗錢案，查扣犯嫌在台中承租的商辦密室中藏的逾4千萬現金。記者石秀華／翻攝

刑事局電偵大隊第三隊警方破獲竹聯幫李男等22名犯嫌詐欺、洗錢案，查扣犯嫌共計６.6千萬現金及11只名表等物。記者石秀華／翻攝