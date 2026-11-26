國內22家金融機構用戶遭盜轉存款1742萬元案，刑事局查出是被害人手機遭植入惡意程式遠端遙控。金管會銀行局主任秘書陳家珍今表示，銀行公會將研議強化防制措施，尤其加強深夜時段防制。

刑事局今開記者會說明盜轉手法，警方發現被害人大多深夜至凌晨遭盜轉，研判駭客是要避免被害人在第一時間發現。

銀行局主秘陳家珍出席說，有銀行存戶反映帳戶存款遭轉出，原因不明，銀行盤查資訊系統是否被入侵，也建議存戶報案，感謝刑事局釐清原因破解盜轉手法，提供具體防制方法。

她說，金管會將從三方向強化，第一，持續督促金融機構強化資安防禦及應變能力；第二，持續與刑事局密切聯繫合作，金融機構會全力配合警方偵辦；第三，向存戶宣導，包括刑事局說明的盜轉手法，金融機構會提醒存戶加強防範，注意不明App及惡意程式網路連結，維護金融交易安全。

她表示，針對刑事局說明的盜轉手法，銀行公會將研議在銀行端有哪些部分可強化，包括在深夜時段交易，是否有多一些強化措施，讓存戶運用。