台北市警局今年第3季查獲97組詐欺集團、814名嫌犯，查扣不法所得4億552萬餘元，獲警政署打詐專案績效評比全國第一，另查緝洗錢水房、地下匯兌等不法金流，也拿下全國第一。不過北市10月仍受理1181件電信網路詐欺案件，其中網購詐騙367件最多，占逾3成，警方提醒，詐團近來常利用假物流網站及假客服，以「開通金流」、「定期扣款」等話術騙取民眾存款。

北市警局今年7月至9月執行「精進全國打擊詐欺行動專案」，共查獲詐欺集團97團814人，查扣不法所得4億552萬餘元，第3季績效評比獲全國第一；另在第2波查緝不法金流專案，查獲洗錢水房16件150人、地下匯兌4件6人，查扣犯罪所得4億4730萬餘元，同樣獲得全國第一。

北市刑事警察大隊長丁靖表示，依165打詐儀錶板統計，今年1月至10月，北市共受理電信網路詐欺案件1萬1551件，財損69億396萬餘元，與去年同期相比分別減少18%、31.5%。雖然整體案件及財損下降，但網購詐騙仍然猖獗，10月受理367件，財損3,911萬餘元，為當月受理件數最多的詐騙類型。

警方分析，詐團常在臉書、Instagram、Threads等社群平台，以免費贈送、低價出售商品吸引民眾，再提供假冒超商賣貨便、物流業者或交易平台的網址。民眾點進網站填寫資料後，畫面就出現「訂單異常」、「金流驗證失敗」等通知，要求聯繫客服，接著由假冒的物流或銀行專員，以開通金流、解除交易限制為由，誘騙操作網銀、掃描QR Code或提供簡訊驗證碼，甚至趁機綁定被害人的電子支付帳戶盜取款項。

另一種則是假消費異常詐騙，詐團掌握民眾過去的真實購物紀錄，假冒電商通知訂單誤設定期扣款、重複訂購，聲稱若不立即取消，帳戶就會持續被扣錢。被害人因對方說得出實際購買的商品及訂單資料，容易信以為真，再依假客服指示操作網銀、ATM或提供驗證資料，反而讓存款遭詐。

台北市警察局長林炎田表示，警方將持續透過宣導、防制及查緝3方面打擊詐欺，並與金融業者合作阻斷不法金流。警方也提醒，正常網路購物或寄件不會要求民眾提供一次性簡訊驗證碼，或依陌生客服指示轉帳，收到訂單異常、定期扣款等通知，應自行透過官方網站查證，避免受騙。

詐團利用假網拍及假冒客服騙取民眾財物及OTP認證碼。記者廖炳棋／翻攝

北市榮獲全國第三季打詐及第二波查緝不法金流專案第一名。記者廖炳棋／翻攝