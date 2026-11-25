曾勇奪廣州亞運金牌的跆拳道國手魏辰洋淪為詐騙集團收水手，涉於2024年間在北市國父紀念館公廁內與車手面交收款，遭判刑2年，面臨牢獄之災。案經上訴，台灣高等法院日前開庭審理，魏改口認罪請求改判緩刑。全案辯論終結，二審定12月24日宣判。

魏辰洋出身跆拳道世家，年僅17歲就稱霸全國運動會，隔年獲選國手代表中華台北前進廣洲亞運，一舉奪金，18歲就在國際賽嶄露頭角，可說是年少得志，被視為「台灣戰神」朱木炎接班人，更是國際賽的奪牌保證。

魏2014年爆發「退訓風波」喪失亞錦賽資格，雖踢下世界大獎賽金牌，但仁川亞運奪銅，最終在連霸夢碎後退休。未料，魏再次躍上媒體版面竟是因染毒，遭警方抄出持有K他命和毒咖啡包，如今又淪為詐騙集團收水手。

判決指出，魏加入由成員「馬莎拉蒂」、「G」、「邁巴赫」等人組成的詐團，並擔任收水手，負責收受車手與被害人面交詐得的金錢，再將款項轉交給集團上游。2024年11月25日，他與集團車手約於國父紀念館公廁內面交，得手合計305萬元。

根據監視器畫面可見，魏案發前早在公廁附近徘徊約50分鐘且行事縝密，不僅換裝躲避查緝，還兩度與車手一前一後進入、離開廁所，均間隔短短1分鐘。

魏矢口否認犯行，辯稱之所以會去國父紀念館是他當「運將」載客，變裝是為了遮蔽腳上刺青，避免客人觀感不佳等，更喊冤稱自己不認識集團車手。

一審認為，計程車司機為賺取報酬，多不願浪費時間，而是積極爭取載客機會，魏無所事事在廁所外等候並不符合一般經驗法則，且他離去時匆匆，身上還背有米色後背包，與車手攜帶的包包體積相差不大，認定為魏收款所用，犯行明確。

一審審酌，魏正值青壯卻不思正途獲取財物，且於偵查、審理中均否認犯行，考量他的犯罪動機、目的、手段，及大學肄業的教育智識程度、目前從事鐵工扶養子女等情狀，依共犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑2年。

案經上訴，高院日前開庭，魏改口承認洗錢、詐欺犯行，請求法官給予緩刑宣告，讓他能照顧兒子；法官也語重心長，叮囑魏盡力與被害人達成和解。全案辯論終結，二審定12月24日宣判。