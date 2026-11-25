彰化縣蔣姓婦人日前到伸港郵局臨櫃欲提領100萬元現金，聲稱要支付住家裝潢費用，但對工程內容、付款對象都一問三不知，只強調是丈夫交代，加上帳戶曾遭警示，行員擔心她遭詐騙，通報警方到場，經員警勸說才打消提領念頭，才未失金。

彰化縣警察局和美分局伸港分駐所指出，蔣婦向到場處理的員警表示，丈夫交代她到郵局提領100萬元，準備支付住家裝潢費用，但員警進一步詢問裝潢工程內容、付款對象及相關對話紀錄時，她卻無法具體說明，只不斷強調是丈夫交代的。

員警請蔣婦當場致電丈夫查證，卻遭她以丈夫正在上班、不方便接電話為由婉拒，讓警方更加懷疑其中有異。經查，蔣婦先前曾因名下帳戶遭列為警示帳戶前往派出所報案，如今又要提領大筆現金，卻說不清楚用途，警方擔心她可能落入詐騙集團圈套。

為避免百萬元積蓄付諸流水，員警持續向蔣婦說明常見詐騙手法，提醒她在未確認資金用途及實際付款對象前，切勿貿然提領大筆現金。經一番溝通，蔣婦終於接受勸說，決定放棄提領，成功保住100萬元。

和美分局提醒，詐騙集團常以裝潢、投資或其他名目誘騙民眾提領現金，若有人要求代領或交付大筆款項，務必提高警覺，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，以免被騙。