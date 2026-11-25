台中檢警偵破李姓男子為首詐騙集團，在柬埔寨設立機房2年多詐得5.3億元，根據扣案手機對話，詐團和當地巴韋市市長助理交往密切，積極行賄、尋求庇護，該助理自稱關係很大，認識柬國參議院議長洪森的孫子，更直言「柬埔寨不靠這個園區，有什麼賺錢啊」，貪腐程度令檢警傻眼。

全案源於，台中地檢署2025年偵辦另起詐騙機房，搜索發現李男（45歲）在西屯區的辦公室，警方眼尖見李坐的沙發縫隙中藏了1支手機，經數位採證發現他在群組對話中，明確向同夥下達指令、檢討並提供具體策進作為，一連查出該團向日本、澳洲及美加被害人詐得逾5.3億元。

檢方發現，李男在柬埔寨成立詐騙機房，他透過擔任大帳房的周姓男子砸錢向當地巴韋市 （木牌）市長、副市長、警察局長、憲兵隊長長期行賄，確保機房安穩運作、遭查緝時能提前獲報轉移。

檢方根據幣流分析圖，發現周男2月3日將1萬2000顆USDT打款到1個名為「Bavet Dara」帳戶，認定是巴韋市（木牌）市長助理的錢包，供其作為其購車頭期款。

另根據周男手機微信對話，周去年12月至今年5月間，持續向市長助理詢問柬埔寨打詐情形，並希望助理問市長，能否讓機房人員回園區的別墅，今年2月3日再將1萬2000顆USDT（約台幣38萬元）打入助理錢包作為其買車頭期款。

周並問「市長有說我們的人員，大概什麼時候可以回去，最近還有什麼大動作嗎？」助理回「哥現在內政部那些人還沒撤，因為兩千中國人還在A區園區」、「政府說柬埔寨過年一定要把木牌清清的。」

市長助理更直言「柬埔寨不靠這個園區，有什麼賺錢啊」，「我們這邊的人都可以保護，登記名字都可以處理好」，「保護費不是只有老大一個，裡面有局長、憲兵，檢察官。」並透露稽查時間、帶隊人員等細節。

助理甚至聲稱「我關係很大啦」、「達到那個洪森的孫子阿」「一點問題都沒有，我在你放心」等語，檢方認為相關對話，足以證明周和柬國政府人員接洽、積極行賄，以確保電詐機房在當地安全運作。