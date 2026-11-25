李姓男子在柬埔寨成立電信詐騙機房，為規避查緝透過周姓大帳房與當地巴韋市市長助理對接，長期行賄市長、警察局長，該團並鎖定日本人、澳洲及美加華人行騙，2年多詐得5億3058萬元，檢警搜索查扣他1支要價千萬Richard Mille名表，偵結依組織、詐欺等罪嫌起訴15人，對李求刑30年。

全案經台中地檢署檢察官陳祥薇指揮，查出李男（45歲）2024年2月至2025年7月在柬埔寨成立詐騙機房，由周姓男子擔任第二把手、大帳房，與同夥假冒電信公司、公安，打給在澳洲的留學生騙稱涉入洗錢、恫嚇將遣返中國，釀8人上當依指示買USDT轉入指定帳戶，遭詐3027萬多元。

詐團並鎖定日本民眾，旗下駭客部門針對日本醫療、金融及色情網站資料庫搜集個資，透過以假借貸、投資，誘騙日本民眾安裝惡意程式，讓詐團得以遠端監控手機，再以話術引導匯款，釀72名日本人遭詐，損失換算台幣約4億1314萬元，另美加地區也有10人受害，遭詐2133萬元。

檢方也發現，李、周成立「SPpay」第三方代收代付系統，用以幫博奕網站洗錢，並透過多名人頭成立空殼公司，取得網路銀行轉帳戶頭用以收付賭金以賺手續費，不法獲利6583萬元。

集團以非託管錢包收受詐款，再層層轉帳、透過海外無需嚴格KYC的交易所提現，或利用國內非法幣商轉成現金，將訴所得運往辦公室密室，並購買豪車、房地，完成洗錢閉環，李也豪擲千萬元購入1支Richard Mille「小納達爾」名表。

檢方訊時，李否認犯行，辯稱是仲介客戶進柬埔寨木牌園區工作，虛擬幣錢包是買柬國土地開餐廳，且柬國官方在打擊園區，當地公司請他協助介紹官方，自己從中抽成；周則指證詐團分工、操作模式，更直言李每月從電詐賺2、3000萬元。

檢方偵結依組織、詐欺，洗錢等罪嫌，一共起訴李等15人，並請法院審酌李自始否認犯罪，詐騙總額高達5億多元，周公然在對話中表示對柬國官員行賄，其等手段惡劣、危害甚巨，各具體求刑30年、20年。