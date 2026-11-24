台南市警察局與金融機構、超商業者聯手阻詐，10月攔阻詐騙145件、金額逾6502萬元，市長黃偉哲今天下午召開治安會報，公開表揚225名有功人員；據市警局統計，台南10月受理詐欺876件，最常見的3類依序是假網拍、假投資與色情應召詐財。

台南市10月詐欺案件全市共受理876件，較上月890件減少14件。高發詐欺案類前3名分別是假網拍占30.82％、假投資占11.30％、色情應召詐財占9.59％；被害人年齡以24歲至49歲占57.31％最多，其次依序為50歲至64歲占18.26％、23歲以下占17.35％、65歲以上占7.08％。

被害人職業以基層技術工及勞力工占32.53％最多，其次依序為專業技術人員占26.26％、無業占15.53％、服務工作人員占13.70％、學生占11.76％。以行政區比較，受理件數以永康區137件最多，其次為東區116件、安南區93件。

黃偉哲今天下午表揚10月協助阻詐的單位，包括台北富邦銀行台南分行、中國信託仁德及台南分行、國泰人壽新營、麻豆及佳里服務中心、台新銀行台南分行、玉山銀行安南分行及統一超商仁大門市。他肯定行員及店員察覺異狀後主動詢問，及時聯繫警方到場，守住民眾財產。

市警局統計，今年1至10月全般刑案發生3萬9100件、破獲3萬4408件，破獲率87.96％；詐欺案件發生1萬686件、破獲8802件，破獲率82.37％，兩項破獲率都居六都第一，同期攔阻詐騙2495件，也是六都最多。

黃偉哲表示，感謝警察同仁及市府各局處投入防詐、緝毒及維護治安等工作，並期勉各單位持續加強犯罪防制。