太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉嫌吸收少年擔任車手，透過電子支付購買點數，協助詐騙集團向35人騙走1百萬元，並圍毆不聽指揮的成員。刑事局查獲9人依詐欺、組織等罪嫌移送，檢方聲押禁見楊獲准，命5人以8至10萬元交保，法院裁定3名少年責付或收容。

警方調查，高雄市28歲楊姓男子曾從事放貸，常參加宮廟活動，透過貸款及宮廟活動吸收輟學或因賭債缺錢的少年，稱提供代儲遊戲點數工作機會，以工作輕鬆、安全且高收入說服，招募為詐團車手。

詐團在臉書、Threads貼文，指販售或贈送網紅推薦知名小吃、農產品、書籍等，誘使加入LINE好友聯繫，傳送假冒超商、物流平台的網路連結，再假冒客服人員以認證為由，騙被害人提供台灣Pay付款碼QR Code。

楊指揮車手前往超商，以QR Code掃碼付款購買Apple App Store點數，去年12月至今年9月有35人被騙1百萬元，每人財損約6千至3萬元，包括退休人士、教師、補教業教師及學生。

有成員欲脫離組織，或未參加宮廟活動、幫派公祭或楊的生日宴，楊指使其他成員在組織據點或公園分持鋤頭柄、球棒、棍棒等圍毆，拍攝影片上傳組織的LINE群組「殺雞儆猴」，或威脅「斷手斷腳」及逼簽本票，有3名少年、1名男子被害。

桃園市警方查獲1名少年成員持有未成年性影像案，查扣手機發現圍毆影片，刑事局偵二大隊第二隊追查楊等人，今年9月14日在高雄搜索，拘提楊等6人、同行帶回1名少女及2名少年。楊否認犯案，但其他成員多坦承。

據調查，楊允諾讓車手抽取掃碼金額千分之1，但少年未拿到錢。警方查扣手機11支、空氣長槍1把、開山刀3把、武士刀1支、木製武士刀1支、折疊刀2支、西瓜刀1把、鋤頭柄9把、棒球棒5支、棍棒2支、甩棍1支、本票文件1批、K他命盤3個、定位追蹤器3個及幫派服飾6個。

警詢後依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送。

太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉吸收少年當詐騙集團車手，圍毆不聽指揮的成員，刑事局搜索查獲9人。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉吸收少年當詐騙集團車手，圍毆不聽指揮的成員，刑事局搜索查獲9人。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉吸收少年當詐騙集團車手，圍毆不聽指揮的成員，刑事局搜索查獲9人。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉吸收少年當詐騙集團車手，圍毆不聽指揮的成員，刑事局搜索查獲9人。記者李奕昕／攝影

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太陽聯盟靜陽會隊長楊姓男子涉吸收少年當詐騙集團車手，圍毆不聽指揮的成員，刑事局搜索查獲9人。記者李奕昕／翻攝

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