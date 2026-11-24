台中市王姓女子買股票時誤設交易數量，面臨400多萬元的違約交割危機，情急之下上網找到一家聲稱可「代墊股票交割款」的不明公司，對方要求她先到銀行設定約定帳戶。銀行行員察覺有異，透過警方「阻詐零時差QR CODE」系統通報，員警到場檢視對方提供的文件，發現格式粗糙、條文不合理，及時攔阻這起「假代墊、真詐財」的詐騙。

第二警分局在17日下午4時許獲報，永豐銀行北台中分行一名王姓行員受理王女（25歲）辦理約定帳戶設定時，發現她的資金用途及交易情形有異，立即啟動通報系統，立人所員警隨即趕到銀行了解。

王女向警方表示，她日前操作股票時誤設交易數量，導致面臨400多萬元的違約交割，擔心衍生法律責任及信用問題，上網搜尋解決辦法，找到一家宣稱可提供代墊交割款服務的公司。對方說只要支付利息，隔天歸還款項即可，並要求她先設定約定帳戶，方便後續資金往來。

員警逐一檢視對方提供的文件及交易流程，發現文件格式粗糙、契約條文不合理，資金操作模式也疑點重重，向王女說明詐騙集團常見的「假代墊、真詐財」手法。王女恍然大悟，立即停止交易，並由行員協助解除約定帳戶設定。

第二警分局呼籲，詐騙集團常利用民眾投資失利或面臨違約交割的焦慮，假借代墊款、短期借貸等名義誘騙民眾。遇到可疑訊息務必先查證，切勿輕易匯款或設定陌生約定帳戶，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查詢。

台中市王姓女子（右）因擔心違約交割，找上網路「代墊交割款」的公司，險些被詐。圖／第二警分局提供