嘉義縣阿里山公路中埔鄉段昨天上午發生死亡車禍，74歲張姓男子駕駛小貨車，追撞前方82歲吳姓老翁駕駛的醫療用電動代步車，代步車遭撞後又波及路旁62歲蔡姓男子及一輛停放的小客車。吳翁頭部、胸部嚴重受傷，送醫搶救仍傷重不治，蔡男也因遭波及受傷。警方統計，今年中埔分局轄區7起死亡車禍，阿里山公路就占4起。

2026-11-23 10:06