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退休婦看臉書投資股票遭詐5百萬 收水手毒駕騎機車被抓
台北市一名老婦遭假投資詐騙500萬元，陸續當面交付給詐騙集團車手，警方追查車手將贓款交給收水手劉姓男子，在劉騎機車時攔下拘提，搜出安非他命，施以唾液毒品快篩呈安毒陽性反應，依詐欺、公共危險等罪嫌移送。
警方調查，一名退休7旬老婦瀏覽臉書發現假投資股票廣告，加入LINE群組，被騙陸續面交現金給詐團車手，今年9月赴北市內湖警分局文德派出所報案。
警方查獲車手，調閱監視器發現47歲劉姓男子收水，本月11日前往他新北市新莊區住處埋伏，發現他騎機車外出，便衣員警騎機車前後包抄，表明身分拘提，搜出安非他命1包及吸食器，唾篩呈安毒陽性反應。
他坦承收取詐騙贓款及持有、施用毒品，警詢後依詐欺、洗錢、毒品、公危罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例舉發，移置保管車輛，後續由相關單位沒入。
內湖分局表示，詐團宣稱保證獲利、專人引導，以假投資行騙，民眾投資理財務必透過政府立案的合法管道，勿信不明網友推薦或不明投資平台。
警方指出，毒駕危及用路人安全，一次僥倖上路，就可能造成無法挽回的傷害，道交條例修法上月31日施行，對毒駕加重處罰、強化駕照管制及擴大沒入車輛。
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