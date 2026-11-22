刑事局警方分析近期假網拍詐騙案，發現有民眾遭「免費贈送2027媽祖年曆」網路貼文吸引，一步步陷入「實名認證」騙局，遭不同假客服帳號接力誘騙操作網路銀行及臨櫃匯款，4天內損失1500萬元。

警方調查，台北市1名從事自由業的50多歲男子，今年10月中旬在社群軟體Threads上看見「免費贈送2027媽祖年曆」貼文，以為只要支付58元運費即可獲贈年曆，依指示加入LINE帳號並點擊假黑貓宅急便網站填寫郵遞資料。

未料，資料填妥後旋即有假客服人員傳訊男子，要求配合銀行帳戶驗證，當網路轉帳額度受限，還要求該名男子親赴銀行臨櫃匯款。

詐欺集團為了避免外界攔阻詐騙，期間不斷傳訊提醒該名男子「一定不要讓警方介入」、「就說自己家裡要裝潢就好」，甚至將提前準備好的裝潢工程合約書檔案傳送給男子，供其規避銀行或警方關懷提問。

男子依指示照做，連續匯款3筆各290萬元，單日損失870萬元，詐團仍不罷手，持續以驗證帳戶等話術要求匯款，男子後續又匯出540萬元，事後驚覺受騙，急忙報警求助。

刑事局指出，此案不只詐騙金額驚人，詐團更利用免費贈物噱頭吸引民眾，再以假宅配、假客服等接力聯繫誘騙，將原本單純的寄送需求包裝成繁複的金融驗證程序，還提供不實匯款用途文件，使被害人規避外界關懷查證，使民眾步步陷入騙局且難以被外界察覺。

警方強調，民眾領取免費贈品、支付運費、辦理物流實名認證，都不需要將大筆款項匯入陌生帳戶，更不可能需要編造不實匯款理由。民眾如遭遇賣家或客服要求加入陌生LINE帳號、操作網銀、臨櫃匯款或教導如何規避關懷提問時，應立即停止操作，撥打165專線查證，勿讓一時貪圖便利或免費贈品的念頭，成為詐騙集團侵吞積蓄的機會。

詐欺集團為了避免外界攔阻詐騙，期間不斷傳訊提醒該名男子「一定不要讓警方介入」、「就說自己家裡要裝潢就好」。圖／警方提供

刑事警察局。記者李隆揆／攝影

詐欺集團為了避免外界攔阻詐騙，期間不斷傳訊提醒該名男子「一定不要讓警方介入」、「就說自己家裡要裝潢就好」。圖／警方提供