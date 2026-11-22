台北市警方日前接獲轄內銀行通報，80多歲老翁稱「要資助親友做生意」、準備匯款200萬元，行員懷疑老翁受騙，與到場員警深入勸說，發現老翁口中的「親友」竟是假證券服務經理，當場告知「你這是被詐騙！」，最終保住老翁200萬元積蓄。

警方表示，台北市警局信義分局福德街派出所，日前接獲轄內華南銀行永吉分行通報，80多歲李姓老翁準備臨櫃匯款200萬元，面對行員關懷提問，李翁稱「要資助親友做生意」，由於匯款金額巨大，行員發覺有異，懷疑李翁遭詐，立即報警協處。

員警到場後，與行員持續關懷李翁，並從李翁手通訊軟體中發現，其所謂「親友」，帳戶名稱竟是「證券服務經理」，當場告知「你這是被詐騙了！」。員警後續針對假證券經理與李翁的對話紀錄逐一分析可疑之處，不斷說明相關詐騙手法，李翁終於察覺異狀、打消匯款念頭，成功保住200萬元積蓄。

警方呼籲，詐騙集團常以冒充親友、假投資等話術誘騙民眾匯款，民眾如接獲親友要求資金周轉，或有人自稱證券服務經理提供投資機會，務必先行查證身分及資訊真偽，切勿貿然匯款。如遇可疑情事，可撥打165反詐騙專線或110查證。警方將持續深化警銀合作，強化攔阻詐騙機制，共同守護民眾財產安全。