彰化縣李姓男子加入證券詐欺集團擔任車手，協助提領9名投資人購買未上市股票的受騙款項共90萬元。一審依共同詐偽買賣有價證券罪，判2年6月，沒收扣案洗錢財物100萬2642元。李男不服上訴，台中高分院近日審結，查出他已與全部被害人達成和解並賠償完畢，近日撤銷原判，改判1年9月，全案仍可上訴。

判決指出，梁姓男子為首的證券詐欺集團，鎖定兩家經營不善的未上市科技公司，取得實體股票後過戶給人頭公司代持。集團再透過地下盤商佯稱投資公司業務，致電9名被害人謊稱公司即將上市櫃、獲利可期，誘騙眾人將股款匯入不知情的人頭郵局帳戶。

李男於2023年12月底透過許姓男子加入集團，明知款項來自股票詐騙，仍聽從指示於2023年12月29日至2024年1月2日間，持人頭帳戶提款卡，跨縣市前往新北板橋、桃園中壢及花蓮等地的郵局提款機，分批提領共90萬元交給上游。全案經警查獲，檢方扣押帳戶內406萬2642元，並發還306萬元給9名被害人，剩餘100萬2642元則宣告沒收。

彰化地院審認，李男雖於偵查中自白，沒有實際取得報酬，依法減輕其刑，但考量他擔任製造金流斷點的車手角色，破壞證券市場秩序，又未與被害人達成和解，依證券交易法共同詐偽買賣有價證券罪判刑2年6月。

李男上訴僅針對量刑部分爭執，主張一審期間已與3名被害人調解並匯款賠償，一審卻漏未審酌，二審期間更與其餘6名被害人全數達成和解並履行完畢，請求從輕量刑。

台中高分院審理後，認定李男雖不符刑法情堪憫恕減刑要件，但考量他非集團核心份子、無犯罪所得，加上已全數賠償9名被害人，犯後態度良好，撤銷原判刑度，改判1年9月，全案仍可上訴。