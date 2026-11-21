九合一選舉到來，詐騙集團打起免費選舉小物主意！刑事局發現，詐團在Threads、臉書刊登免費贈送競選娃娃、飾品等訊息，誘騙民眾進入假冒超商、電商網站，再以訂單異常、金流實名認證等理由要求轉帳，有人為領取免費選舉小物，竟被騙走100多萬元。警方統計，10月至11月上旬相關案件，以假冒「全家好賣＋」最多，占45.8%，加上蝦皮、7-ELEVEN，合計超過8成。

刑事局指出，一名民眾10月中旬在Threads看到免費贈送手作選舉小物的貼文，依照指示進入假冒「全家好賣＋」的網站，沒想到接著收到訂單異常通知，要求完成實名認證，隨後又有假銀行專員透過語音及視訊電話，逐步指導操作網路銀行，民眾信以為真，最後損失100萬餘元。

另名民眾同樣在Threads看到免費贈送競選針織娃娃的貼文，按讚後竟接到假賣家主動私訊，對方引導民眾進入仿冒「7-ELEVEN賣貨便」網站，再由假銀行專員以帳戶驗證、個資外洩等理由，要求操作網銀、ATM及購買遊戲點數，最終遭詐70萬餘元。

還有民眾在臉書索取免費選舉小飾品，遭假冒蝦皮購物客服以帳號遭鎖定、必須完成平台認證為由誘騙，詐團甚至謊稱帳戶需要沖正，要求寄出提款卡並提供密碼，被害人依指示轉帳、無卡提款，損失近65萬元。

刑事局分析今年10月至11月上旬相關案件，詐團冒用品牌以「全家好賣＋」占45.8%最多，其次為「蝦皮購物」20.8%、「7-ELEVEN賣貨便」16.7%，3者合計83.3%，另有黑貓宅急便、foodpanda等品牌也遭冒用。

警方表示，詐團利用民眾對知名業者的信任，製作仿冒網站及客服帳號，讓免費領取選舉小物的民眾誤以為是正常寄送流程。實際上，領取免費小物或辦理寄件，不需要透過轉帳、操作網銀或無卡提款完成所謂的「金流實名認證」，民眾若遇到類似要求，應立即停止交易，透過業者官方管道或165反詐騙專線查證。

歹徒利用選舉小物，騙走民眾百萬 元，全家等3品牌遭冒名。記者廖炳棋／翻攝

歹徒利用選舉小物，騙走民眾百萬 元，全家等3品牌遭冒名。記者廖炳棋／翻攝

歹徒利用選舉小物，騙走民眾百萬 元，全家等3品牌遭冒名。記者廖炳棋／翻攝