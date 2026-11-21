警政署昨天表揚上半年阻詐績優金融機構，全國39家銀行及中華郵政等金融機構，在此次統計的臨櫃關懷提問案件中，成功攔阻95件疑似詐騙，其中國泰世華銀行以18件居冠，中華郵政12件、第一銀行10件分居第2、3名；另有15家金融機構導入ATM臉部遮蔽AI示警功能，共計1943台ATM加入防詐行列。

警政署20日舉行第11次署務會報，公開表揚「115年上半年度全般阻詐成效績優金融機構」，分別針對臨櫃關懷攔阻疑似詐騙，以及ATM臉部遮蔽AI辨識示警兩項工作頒獎，肯定金融業者協助攔阻詐騙金流。

刑事局指出，今年上半年全國38家本國銀行及中華郵政，在此次臨櫃關懷提問評比中，合計成功攔阻95件疑似詐騙案件，以攔阻件數達全體金融機構平均值以上為表揚標準，共有11家金融機構獲獎。

國泰世華以18件居首，中華郵政12件、第一銀行10件分居第2、3名，其餘獲獎者包括華南銀行、元大銀行、中國信託、彰化銀行、台灣銀行、台北富邦、玉山銀行及台灣新光銀行。

除行員臨櫃關懷，警方也利用AI技術防堵詐騙車手領款。刑事局指出，詐團車手常戴口罩、安全帽或墨鏡遮掩臉部，增加警方追查難度，因此推動ATM導入臉部遮蔽AI辨識功能，當系統發現提款人遮住臉部時，便會出現警示，提醒移除遮蔽物，降低車手隱藏身分提款的機會。

刑事局統計，今年上半年已有15家金融機構、1943台ATM導入相關功能，其中中國信託、台灣銀行、永豐銀行、第一銀行及台灣中小企業銀行等5家金融機構，因推動成效獲得表揚。

警政署表示，未來將持續結合金融機構，強化臨櫃關懷、異常交易辨識及ATM科技防詐措施，讓防詐不再只靠行員發現異狀，也能透過科技在交易當下發揮警示作用。