台北市陳姓男子日前到銀行準備匯款45萬元，行員察覺有異通報警方，員警詢問用途時，陳男先說要把錢贈與友人，隨後又改口是替兒子轉帳贈與，說詞前後不一。警方乾脆打電話向陳男兒子求證，沒想到兒子不僅完全不知情，連收款人是誰都不認識，讓警方更加懷疑陳男遭詐騙，與行員合力勸說，終於讓他打消匯款念頭，保住45萬元。

瑞安街派出所日前接獲銀行通報，陳男臨櫃要求將45萬元匯入他人帳戶，但對於匯款用途交代不清，行員擔心他遭詐騙，請警方到場協助確認。

警員劉義群趕抵銀行，詢問陳男為何要匯出45萬元，陳男起初表示是要贈與友人，但進一步詢問時，又改稱是幫兒子轉帳贈與。員警察覺說詞有異，當場致電陳男兒子查證，對方卻表示根本不知道父親要替他匯款，也不認識收款帳戶的持有人。

警方進一步追問陳男與收款人的關係、贈與原因，陳男仍無法清楚交代，態度閃爍，讓員警研判可能陷入詐騙陷阱。員警與行員持續向他說明常見詐騙手法及案例，經耐心勸說，陳男終於同意取消匯款，避免45萬元遭不明人士取走。

大安分局提醒，詐騙集團常假冒檢警，以個資外洩、涉嫌洗錢或監管帳戶等理由，要求民眾匯款、提領現金或購買黃金。民眾遇到可疑匯款要求，應先向警方或165反詐騙專線查證，避免受騙。

警員劉義群勸阻陳姓男子匯款。記者廖炳棋／翻攝