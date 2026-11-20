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2103萬買黃金當天就要領走 警一問婦人語塞
台北市70多歲何姓婦人日前一口氣花2103萬元買下5公斤黃金，上午才完成交易，下午就急著要換成實體金條帶走，行員察覺有異通報警方。員警到場詢問，由於婦人始終說不清提領原因，懷疑可能遭詐騙集團盯上，警方不斷勸說，才讓婦人打消提領念頭，暫時保住價值逾2000萬元的黃金。
信義分局指出，10月29日下午3時45分，三張犁派出所接獲銀行通報，70餘歲何姓婦人當天上午才將帳戶內2103萬元轉入黃金存摺，購買共5公斤黃金，沒想到同日下午又前往銀行，要求將黃金存摺內的黃金全數提領為實體金條。
行員見何婦交易金額龐大，卻急著提領金條，擔心其中有詐騙疑慮，立即通知警方。員警鍾昱緯、章瑜趕抵銀行，詢問何婦為何剛買黃金就要全部領出，但何婦始終無法具體交代用途，讓警方更加懷疑有異。
員警擔心何婦可能受到詐騙集團指示，向她說明常見的黃金詐騙手法及案例，持續勸說不要貿然提領。何婦聽完後終於改變心意，決定先讓5公斤黃金留在黃金存摺內，暫緩領取實體金條。
警方表示，目前尚未確認何婦是否真的遭到詐騙，但近期詐團常要求被害人購買黃金、提領大筆現金或交付貴重財物，民眾若遇到類似要求，應先向銀行或警方查證，避免財物落入詐團手中。
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