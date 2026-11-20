新北瑞芳77歲詹姓老婦誤信假冒姪子的詐騙話術，要提領25萬元購買「投資型保單」，彰銀瑞芳分行行員通報警方，瑞芳派出所員警到場，實務訓練生邱德侖耐心勸說老婦，保住婦人25萬元積蓄。這名男子自稱詹婦「姪子」取信，老婦說，聲音真的太像，才拗不過人情壓力，沒想到是假的。

瑞芳警分局說，昨下午1時許接獲彰銀瑞芳分行通報，一名老婦疑似遭遇詐騙，瑞芳所長林昆秀獲報後前往了解，巡邏員警莊迦翔、錢柔及實務訓練生邱德侖到場協助。

經查，詹姓老婦接獲來電，對方親切地自稱是她的姪子，利用親情取得信任後，聲稱近期打算購買投資型保單，並以投資獲利為誘因，誘使婦人拿出25萬元參與投資，行員在關懷提問過程中發現可可疑。

警方到場後，實務訓練生邱德侖主動關心婦人提款用途，仔細聆聽來龍去脈，察覺是典型的「假親友、真詐財」手法，耐心向婦人分析詐騙話術，要她不要以為是親人便輕易相信，經警耐心說明後，婦人驚覺險些受騙，打消提款念頭，成功保住25萬元。

老婦表示，她自己確有姪子，但許久沒有連絡，聲音很像又不是很確定，才不疑有他，依照指示前往銀行提款投資，對方說的投資獲利很好，她才輕信。

瑞芳警分局說，詐騙集團經常利用親情與信任降低民眾戒心，假冒親友以投資、借款或急需用錢等理由要求匯款。民眾接獲類似電話時，務必先透過原有聯絡方式向親友查證，切勿僅憑一通電話就交付款項。