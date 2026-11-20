寄信用卡最高可領200萬元？台中一名八旬老翁因有資金需求，誤信網路「免費申請創業補助金」廣告說詞加LINE，誤以為寄信用卡審核即可領取最高9萬澳元（約新台幣200萬元），依指示至超商寄卡，還好店員機警，透過警方「QR Code快速報案」機制通報，台中市警局烏日分局烏日派出所員警火速到場拆穿詐騙話術，保住老翁帳戶免淪為洗錢工具。

台中市警局烏日分局烏日派出所員警阻止老翁寄出信用卡。圖／讀者提供

無獨有偶，台中市太平區一名4旬女子日前到住家附近銀行要轉帳20萬元到不明帳戶內，並聲稱是「老闆要付客戶的貨款」，行員查覺有異報警。台中市警局太平分局太平派出所員警到場協助查證，打開女子心防，查出女子在網路認識自稱「理財專員」網友聲稱協助投資，經警方說明此類詐騙集團的慣用伎倆，女子才取消匯款，順利保住辛苦的血汗錢。

烏日警分局烏日派出所日前晚間10時許，接獲轄內超商透過警方「QR Code快速報案」機制通報，指稱有老翁向店員索取紙盒欲寄送金融卡，疑似遭到詐騙。

員警到場了解，發現陳翁在網路看到「免費創業補助」廣告並加LINE聯繫，自稱「貸款經理」的網友宣稱，將金融卡裝盒寄回公司由技術人員「變更IP」，就能登記為「澳元免息帳戶」並核撥最高9萬澳元，並傳送他人「成功撥款」照取信老翁，還傳授應付行員提問的話術，叮囑寄件時務必裝盒掩飾。

面對員警詢問補助細節與申請資格，陳翁一問三不知，只一心想寄卡紓困。員警當場點破，政府補助絕不會透過民間代辦，更不可能要求寄交金融卡或以外幣發放，這類說詞全是用來騙取提款卡作為洗錢人頭帳戶的伎倆。陳翁這才驚覺受騙，當場放棄寄件並感謝店員與警方協助。

烏日警分局呼籲，切勿輕信網路「免費補助」或來路不明的貸款廣告，更不可將提款卡、帳戶資料或SIM卡寄交他人。如有疑慮，請立即撥打110或165反詐騙專線查證。