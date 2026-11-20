高雄1名46歲女社工誤信臉書「早餐人格測試」廣告，踩進詐騙集團陷阱，遭慫恿投資泰達幣，先後被騙走950萬元積蓄。高雄市刑警大隊經多月追查，溯源查出車手集團5名男女，其中2人遭羈押禁見。

高雄市刑警大隊偵二隊今天表示，女社工想獲利了結，但是對方屢次以「平台遭封控」等理由遲遲不出金，才報警查辦。

警方調查，詐騙集團在臉書刊登「早餐人格測試」廣告，吸引民眾點擊後，再引導加入LINE群組，由集團成員假冒投資專家，宣稱投資泰達幣保證獲利，誘騙被害人面交現金，另架設假投資平台，後台數據完全由詐團操控，被害人看到的獲利數字都是虛構，實際上並未取得泰達幣，等到想出金時才發現無法領回。

專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，比對監視器影像及相關資料，發現車手集團利用權利車及轉乘計程車製造斷點，經多月蒐證，陸續持搜索票前往高雄市三民、左營及鳳山等區發動多波搜索。

警方逮捕車手頭陳姓（37歲）、謝姓（29歲）2男子，以及出面向女社工收款的李姓女子（34歲）及負責收水的吳姓（26歲）、劉姓（37歲）2男子等5人，並在謝男住處查扣10萬元贓款等證物，另查出有台南也有1名受騙人遭詐騙50萬元。全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，其中謝男、吳男經檢方聲押後，法院裁定羈押禁見。