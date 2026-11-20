刑事局查緝發現新型詐騙話務設備，利用手機搭配特定程式，轉接境外詐騙電話。記者廖炳棋／翻攝

詐騙集團在台灣架設電話轉接機，將境外電話偽裝成國內門號，近期開始利用手機搭配特定程式轉接，還以假求職、假借貸騙民眾保管手機及提供ＳＩＭ卡，利用為詐騙話務中繼節點；刑事局查獲李姓女子等十二人依詐欺等罪嫌送辦，查扣十八組手機設備，發現犯嫌大多不知情。

刑事局電信偵查大隊執行「斷源」專案，由電信業者監控異常通訊數據，交由電偵大隊分析，查緝數位行動節費設備（ＤＭＴ）話務轉接據點，今年一至九月查獲卅八處轉接據點、四十八名嫌犯、一一○組設備；七至九月查獲李姓女子等十二人，查扣手機「智能撥號型」ＤＭＴ轉接設備十八組，另破獲卡商與物流供應人頭ＳＩＭ卡十三人、十台設備。

刑事局表示，因詐團境外機房撥打詐騙電話來台，民眾會聽到國際電話語音警示，詐團在台設ＤＭＴ及貓池，讓機房透過網路藉由插入國內ＳＩＭ卡的設備，以國內電信門號發話；舉例詐團在柬埔寨假冒台灣檢察官來電，民眾看到的卻是台灣門號而降低戒心。

傳統ＤＭＴ機器常被詐團設在無人機房，警方加強掃蕩，刑事局今年下半年發現，詐團利用安卓手機搭配「智能撥號器」程式、連接線與藍牙配件，提供境外機房轉接電話。

警方調查，詐團上網刊登ＡＩ偵測、民調推廣、兼職代管設備等假求職或假借貸廣告，寄出預先安裝程式的手機，要求民眾插入自己ＳＩＭ卡，由民眾保管，民眾聽不到通話內容，對詐騙電話不知情，可能負擔高額電信費，更涉及刑事及民事法律責任。

刑事局警官說，某次查緝ＤＭＴ機房，進入卻找不到機器，只看到一支手機不斷撥號，驚覺是新型態詐騙話務轉接裝置；目前傳統、手機設備並存均被詐團利用，傳統設備發話量大，手機型通常僅使用一張ＳＩＭ卡，發話量低，但詐團可把手機交給民眾保管，減少被查獲風險。

警方提醒民眾，勿信假求職、假借貸話術，配合申辦門號、提供ＳＩＭ卡、代管不明設備或安裝不明程式，避免成為詐騙共犯。