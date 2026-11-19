台南市政府日前公布「2027台南好young耶誕跨年系列活動」場次及部分卡司名單，近日卻傳出有民眾在Threads等社群平台看到徵才訊息，聲稱受市府委託，招募新營場「南瀛草地音樂會」工讀生，並要求加LINE聯繫。市府今澄清，這是假訊息及求職詐騙，已向Meta公司檢舉要求下架，並向警察局備案，提醒民眾勿輕信或填寫相關網路表單，以免個資外洩。

市府指出，近年台南好young耶誕跨年系列活動持續邀請高人氣卡司，逐漸建立品牌及口碑，吸引粉絲追蹤關注，詐騙集團也趁機利用活動熱度，透過社群平台發布不實徵才訊息，誘騙民眾提供個資。

市府新聞處表示，類似情況從去年起就頻繁發生。去年詐騙集團曾聲稱耶誕跨年系列活動親子場需要徵求護理師，負責處理現場跌倒、割傷等事故，所幸工作人員第一時間發現不實徵才訊息，向警察局備案後，該訊息便自行刪除。

今年跨年活動即將登場，台南好young系列活動因邀請高人氣卡司引發關注，詐騙集團再度利用活動名義，在社群平台宣稱市府徵求活動工讀生，負責接待及引導等工作，並要求民眾加LINE聯繫。

新聞處強調，市府無論現在或未來，都不會透過Threads、Instagram、Facebook等社群平台，招募耶誕跨年系列活動工讀生、護理師或其他工作人員，呼籲民眾切勿上當。

市府提醒，民眾應提高警覺，不要輕信未經查證的網路訊息，也不要隨意填寫詐騙求職表單、洩漏個人資料或LINE ID，更不可提供金融帳戶給陌生人。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向附近派出所查詢。