台南市政府今晚表示，網傳2027台南好young耶誕跨年系列活動之一的新營區「南瀛草地音樂會」徵求工讀生，這是假訊息及求職詐騙，已向Meta公司檢舉要求下架及向市警局備案。

市府今晚發布新聞稿指出，近日發現threads等社群平台發文，聲稱廣告公司受市府委託徵求新營場次「南瀛草地音樂會」工讀生，這是假訊息及求職詐騙，民眾莫輕易上當，也不要填寫詐騙求職網路表單，避免洩漏個資、LINE ID等資料。

市府表示，這個現象去年起頻繁發生，當時詐騙集團聲稱耶誕跨年系列活動親子場徵求護理師，協助處理現場跌倒、割傷事故，所幸工作人員發現備案，訊息自行刪除。

市府強調，無論現在、未來，絕不會透過threads、IG、FB等社群平台徵求耶誕跨年系列活動工讀生、護理師等人員，民眾務必提高警覺，慎防詐騙，莫輕易相信網路未經查證訊息，更不可輕易洩漏個資或提供金融帳戶。