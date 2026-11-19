境外詐騙集團利用台灣門號打電話行騙，背後竟有人涉嫌替詐團收取人頭SIM卡，開通測試後再透過客運物流送往機房。刑事局追查發現，「空軍一號」一處物流站點的陳姓女業者及莊姓女助理涉案，警方經半年以上蒐證，查獲相關犯罪網絡13名嫌犯，查扣10台電話轉接設備，其中6人遭法院裁定羈押。

據了解，52歲陳姓女業者與45歲莊姓女助理，涉嫌利用「空軍一號」提供的跨縣市物流服務，協助詐團運送人頭SIM卡及數位行動電話節費設備（DMT）。其中莊女在收到人頭卡後，還涉嫌協助開卡、測試能否正常通話，確認可以使用才交付寄送，讓詐團收到卡片就能裝入轉接設備，供境外詐騙機房撥打電話。

刑事局指出，詐團需要大量國內SIM卡，才能將境外詐騙電話轉接成國內門號，規避國際來電警示。近年電信門號申辦管理趨嚴，人頭卡取得不易，不法卡商因此涉嫌勾結物流業者，利用一般貨物寄送服務掩護犯罪工具流通。

警方調查，相關物流站點流出的人頭卡，最後進入各地詐騙話務機房，經持續蒐證半年以上，逐步掌握供應網絡。陳女及莊女到案後否認知情，莊女辯稱是透過Telegram接受境外人士委託，不知道卡片會被詐團利用，每月可獲數萬元報酬。

刑事局報請台中、彰化及雲林地檢署指揮，在全台搜索相關機房、卡池及物流據點，查獲趙姓等13名嫌犯，扣得10台DMT設備及人頭SIM卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦，6人遭法院裁定羈押。警方表示，涉案物流站點經營者交保，後續持續追查相關犯罪供應鏈。