詐騙集團明明人在國外，打給台灣民眾的電話，卻可能顯示國內門號。刑事局發現，境外詐團為躲避國際來電語音警示，在台灣架設設備，將境外詐騙電話轉由國內門號撥出，甚至利用一般智慧型手機充當轉接工具。刑事局聯手NCC及三大電信業者，今年前9月查獲38處轉接據點、48名嫌犯，查扣111組相關設備。

刑事局指出，電信業者推動國際電話語音警示後，部分境外詐團為了讓民眾誤以為來電者身在台灣，利用數位行動電話節費設備（DMT），將境外機房透過網路傳來的語音，轉接至台灣電信網路，再利用國內SIM卡撥打詐騙電話，藉此規避國際來電警示。

舉例來說，過去詐騙集團人在柬埔寨，假冒台灣檢警打電話行騙，民眾接聽時可能聽到國際來電警示；如今詐團改透過架設在台灣的設備，以國內手機門號撥出，民眾不僅聽不到國際來電警示，還可能看到台灣門號，誤以為真的是國內檢警來電，因而上當。

警方發現，隨著傳統DMT設備陸續遭查緝，詐團也開始改變工具，利用一般Android智慧型手機，搭配智能撥號軟體及相關配件，就能組成新型轉接設備。刑事局電信偵查大隊7月至9月展開專案查緝，查獲李姓等12名嫌犯，扣得18組手機型等話務轉接設備，以及筆電、手機、路由器等證物。

除了改變轉接設備，詐團連取得手機門號也發展出供應鏈。警方調查，近年政府加強電信門號申辦管理，人頭SIM卡取得不易，黑市價格跟著上漲，有不法卡商涉嫌勾結物流業者，利用寄送包裹方式，供應人頭SIM卡及轉接設備。警方歷經半年蒐證，查獲趙姓等13名嫌犯，查扣10台DMT設備及SIM卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送台中、彰化及雲林地檢署偵辦，其中6人遭法院裁定羈押。

值得注意的是，詐團不一定自行架設轉接據點，還可能透過網路刊登「居家辦公」、「兼職代管設備」等徵才廣告，或以假借貸、假冒檢警等方式，誘使民眾收取設備、安裝不明軟體，甚至提供自己名下的SIM卡，讓民眾在不知情的情況下，成為境外詐騙電話的轉接站。

刑事局表示，這次專案與NCC及三大電信業者合作，由電信業者監測異常通訊數據，再交由警方分析追查。民眾若遇到陌生人要求申辦手機門號、代收通訊設備或安裝不明軟體，應提高警覺，避免遭詐團利用，甚至衍生刑事責任及民事求償問題。

警方偵破並起獲詐團轉接站電信設備。記者廖炳棋／翻攝

警方偵破並起獲詐團轉接站電信設備。記者廖炳棋／翻攝

警方偵破並起獲詐團轉接站電信設備。記者廖炳棋／翻攝