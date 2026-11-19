刑事局攜手NCC及國內三大電信業者，成功阻斷詐欺集團利用國內電信網路進行詐騙。圖：刑事局提供

依165打詐儀錶板統計，115年10月全國電信網路詐欺案件受理數為1萬627件，財產損失金額39億6007萬餘元，較114年同期分別下降12%及20%。刑事警察局表示，面對詐騙手法持續翻新及犯罪模式日益科技化，將持續透過跨機關情資共享、科技偵查及源頭阻斷等措施，強化新興詐騙防制，守護民眾財產安全。

115年迄今已查獲犯嫌48人、話務轉接據點38處，查扣各類DMT設備111台。圖：刑事局提供

刑事局表示，觀察115年1月至10月電信網路詐欺案件趨勢，部分詐騙手法仍呈現升溫情形，其中「假消費異常（騙買家）詐騙」115年10月受理671件，財產損失金額達1億1677萬餘元，較115年1月分別上升約275%及470%，顯示該類詐騙案件受理數及財損金額均明顯攀升，需注意防範。

刑事局進一步指出，隨著國家通訊傳播委員會及國內電信業者推動「國際電話語音警示」機制，部分境外詐欺集團為規避相關防護措施，轉而利用架設於國內的數位行動電話節費設備等網路電話閘道器，將境外詐欺話務轉接至國內，透過國內電信門號撥打詐欺電話。為阻斷此類犯罪管道，刑事警察局電信偵查大隊於115年7月至9月執行專案，攜手國家通訊傳播委員會及國內三大電信業者成立聯合專案小組，由電信業者監測異常通訊數據，提供刑事警察局進行分析及後續偵查，全面查緝DMT話務轉接據點。115年迄今已查獲犯嫌48人、話務轉接據點38處，查扣各類DMT設備111台，這些成果充分展現跨機關合作及公私協力的重要性，成功阻斷詐欺集團利用國內電信網路進行詐騙。

刑事局進一步說明，隨著傳統DMT設備陸續遭警方查獲，詐欺集團逐漸改以一般Android智慧型手機，搭配智能撥號應用程式及周邊設備，組成新型態話務轉接裝置，供境外詐欺機房遠端連線發話。

此外，部分不法卡商亦利用物流寄送方式，提供人頭SIM卡及DMT設備，藉此增加警方追查難度。值得注意的是，詐欺集團更透過社群平台刊登「居家辦公」、「兼職代管設備」等徵才訊息，或以假借貸、假冒檢警等方式，誘使民眾收取通訊設備、安裝不明應用程式或提供本人名下SIM卡，使民眾在不知情的情況下成為詐欺話務轉接節點，不僅可能負擔高額電信費用，更可能衍生刑事及民事法律責任。

刑事局提醒，警察、檢察官絕不會以配合辦案或資金清查為由，要求民眾申辦門號、提供SIM卡或架設通訊設備，切勿輕信不明求職及借貸訊息，以免遭詐欺集團利用。

除強化境外詐欺話務追查外，刑事局亦持續關注新興網路詐騙手法。近期個資外洩事件頻傳，詐騙集團利用非法取得的個人資料，冒用知名電商名義發送「重複訂購」、「誤設定期購買方案」或「自動扣款」等不實通知，以及利用消費者真實訂單資訊提高可信度，再以取消訂單、解除扣款或辦理退款等理由，誘導民眾點擊釣魚連結、加入假冒LINE客服，進而騙取金融帳戶資料或信用卡驗證碼。

刑事警察局提醒，民眾接獲可疑訂單或扣款通知時，應透過電商官方網站或客服管道查證，切勿點擊不明連結、提供個人金融資訊，或依陌生訊息指示操作網路銀行，以免落入詐騙陷阱。

刑事局最後強調，將持續深化與國家通訊傳播委員會、國內電信業者及相關機關的合作，結合情資分析、科技偵查及專案查緝等措施，從通訊管道、話務轉接據點及犯罪工具供應鏈等面向強化源頭防制，同時密切掌握新興詐騙趨勢，精進識詐宣導及預警作為。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假消費異常詐騙暴增275%！刑事局揭露最新手法