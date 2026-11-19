明明只是在網路購物，卻突然收到訂單重複成立、自動扣款等通知，小心是詐騙集團冒充電商客服設下的陷阱。刑事局統計，今年10月「假消費異常（騙買家）」詐騙受理671件，財損達1億1677萬餘元，與今年1月相比，案件數增加約275%、財損更增加470%。詐團甚至掌握消費者真實訂單資料，讓民眾更容易信以為真。

刑事局指出，近期詐騙集團利用非法取得的個人資料，假冒知名電商發送購物通知，謊稱民眾重複訂購商品、誤設定期購買方案，或即將遭到自動扣款。由於部分訊息還附上消費者實際購物紀錄，容易使民眾誤以為是電商系統真的出問題，進而按照假客服指示處理。

一旦民眾信以為真，詐團便以取消訂單、解除扣款或退款等理由，要求點擊釣魚網址、加入假冒的LINE客服帳號，接著誘騙民眾提供銀行帳戶資料、信用卡驗證碼，或依指示操作網路銀行，藉機騙取財物。

值得注意的是，整體詐騙案件雖然下降，假消費異常詐騙卻呈現增加趨勢。依165打詐儀錶板統計，今年10月全國電信網路詐欺案件受理1萬627件，財損39億6007萬餘元，與去年10月相比分別減少12%及20%；但假消費異常詐騙與今年1月相比，案件數及財損均大幅上升，成為警方關注的詐騙手法之一。

刑事局提醒，民眾收到訂單異常或扣款通知，不要急著點擊訊息中的連結，也不要直接聯繫對方提供的客服帳號，應自行透過電商官方網站或正規客服管道確認訂單。即使通知附有真實購物資料，也不代表一定來自業者，更不可依陌生客服指示操作網路銀行或提供金融驗證碼，以免落入詐騙陷阱。