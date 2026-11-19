「2026台中購物節」10月24日開跑，活動將持續到12月25日，吸引全國民眾到台中消費抽獎。台中市警察局擔心詐騙集團趁勢行騙，將中、英文雙語防詐宣導搬上台鐵區間車，以「領券可以，驗證碼不行」等口訣，提醒民眾在購物抽獎之餘，提防網購及假冒中獎等詐騙。

台中市警察局指出，購物節期間線上及線下消費熱絡，詐騙集團常透過社群平台或一頁式廣告，兜售價格低於市價的熱門商品，甚至假冒主辦單位或電商客服，以「恭喜獲得購物節大獎」「訂單設定錯誤需解除分期付款」「操作驗證碼認證」等話術，誘騙民眾匯款。

為了讓防詐觀念融入通勤及觀光動線，警方特別選在國內外旅客往來頻繁的台鐵區間車刊登廣告，將車廂打造成「行動防詐教室」。廣告以活潑的視覺風格結合購物節主題，歸納出2大網購防詐口訣，「網路上要你加客服做認證及驗證」小心有詐、「領券可以，驗證碼不行」切勿輕信。

廣告內容也涵蓋「假投資」「假檢警」等常見詐騙手法，並設計外語宣導海報，讓外籍旅客搭車時也能吸收防詐資訊。

市警局表示，台中購物節是全台矚目的消費盛事，希望透過台鐵車廂廣告的高曝光率，讓旅客及市民都能把「防詐免疫力」帶在身邊。

警方也呼籲，網購務必選擇官方認證平台或合法實體店家，接到可疑來電或訊息時，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，安心逛台中、開心抽大獎。

台中購物節已開跑，也被詐騙集團當成話術工具，台中市警局在台鐵區間車內，張貼防詐資訊，提醒市民注意。圖／台中市警局提供