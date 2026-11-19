台中市神岡區新庄里長候選人王名賜，涉擔任詐騙集團車手，前天開「行動競選服務處」汽車要向被害人取款被逮。圖／台中地檢署提供

台中市神岡區新庄里長候選人王名賜涉嫌擔任詐騙集團車手，前天欲向一名婦人取款四百萬元被逮，警方發現他駕駛「行動競選服務處」汽車到場，才知身分，經查婦人已遭假投資股票詐騙五百萬元，將王依加重詐欺、洗錢防制法罪嫌移送，檢方聲押獲准。

依臉書及選舉公報資料，卅八歲王名賜曾任職殯葬業，這次競選主打「碩士青年返鄉服務」，提出九項政見，包括協助清寒家庭、免費法律諮詢、定期探視獨居老人與弱勢族群，他不設傳統競選總部，改採「行動競選服務處」，開著印有他姓名、手機號碼及「行動競選服務處」字樣的轎車拜票。

據了解，王並非首次涉詐，三年前他將手機ＳＩＭ卡交付不詳人士，以抵償一千元借款，該門號被詐團利用，向鍾姓女子騙走十萬元，台中地方法院去年九月依幫助犯詐欺取財罪判他二月徒刑，得易科罰金。依公職人員選舉罷免法，曾犯刑法第三三九條之四加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例者，不得登記為候選人，因此王仍通過選舉委員會資格審查，競選台中神岡新庄里長。

檢警調查，一名婦人遭詐團以假投資股票，誘騙轉帳、提供虛擬貨幣及當面交付現金，共損失五百萬元，驚覺受騙報案；台中市第四警分局透過婦人誘捕，與詐團相約面交四百萬元，前天在台中西屯區埋伏，王戴假冒證券商顧問識別證，開競選車到場準備取款被逮，警方檢視車身字樣，查證竟是里長候選人。

據了解，王近期缺錢，投入選舉之餘上網找工作，明知對方從事不法仍應徵加入，依指示假冒某證券商顧問，出面向被害人取款。

對於涉詐，王大致坦承，警方懷疑他向被害人取款時，故意利用競選車輛掩護，避免員警巡邏經過盤查，或民眾目擊起疑報警，擴大清查是否曾向其他被害人取款及得手金額，詢後移送。台中地檢署訊後認有串證、反覆之虞，聲押獲准。