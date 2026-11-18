網路遊戲聊天室、虛擬寶物交易及假中獎訊息，都可能成為詐騙陷阱。新竹市警察局近日攜手三商美邦人壽，前往新竹家扶中心舉辦防詐宣導，透過案例分享及互動問答，教導國小學童謹記「不亂點、不亂給、不亂買」，避免落入詐騙圈套。

警方表示，隨著智慧型手機及網路遊戲普及，兒童接觸網路的機會日益增加，詐騙集團也可能利用社群平台、遊戲聊天室及網路購物等管道，透過假網拍、購買遊戲點數、虛擬寶物交易及假中獎等話術，誘騙學童提供個人資料、點擊不明連結，甚至要求購買點數或交付款項。

為提升兒童識詐及自我保護能力，新竹市警察局結合三商美邦人壽，前往新竹家扶中心辦理識詐宣導活動，針對學童日常生活中可能接觸的網路詐騙情境，以淺顯易懂的方式介紹常見詐騙手法，提醒學童不要輕信網路陌生人的訊息，也不可隨意透露姓名、電話、住址及帳號密碼等個人資訊。

活動中，員警透過實際案例及情境提問，引導學童思考，若遇到網路陌生人要求購買遊戲點數、提供帳號密碼，或聲稱中獎要求點擊連結時，應如何正確應對，並教導學童牢記「不亂點、不亂給、不亂買」三大原則，遇到可疑訊息或不確定的事情，應立即告知家長或老師，切勿自行處理。

新竹市警察局長陳源輝表示，兒童是網路世代的重要使用族群，識詐教育應從小扎根，透過結合企業及民間團體力量，將防詐觀念帶入兒童生活與學習場域。未來將持續推動多元化、生活化的識詐宣導，攜手各界營造安全友善的成長環境。

警方也呼籲家長，平時應多關心孩子的網路使用情形，提醒勿與網路陌生人進行金錢交易，也不要隨意點擊不明連結或提供個人資料。若發現疑似遭詐騙，應立即保存相關訊息及交易紀錄，並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助。

新竹市警察局攜手三商美邦人壽，前往新竹家扶中心向國小學童宣導網路防詐觀念，提醒留意遊戲點數、假中獎及虛擬寶物交易等詐騙陷阱。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局攜手三商美邦人壽，前往新竹家扶中心向國小學童宣導網路防詐觀念，提醒留意遊戲點數、假中獎及虛擬寶物交易等詐騙陷阱。圖／新竹市警察局提供

新竹市警察局攜手三商美邦人壽，前往新竹家扶中心向國小學童宣導網路防詐觀念，提醒留意遊戲點數、假中獎及虛擬寶物交易等詐騙陷阱。圖／新竹市警察局提供