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詐團女車手超商製作假證露餡 高雄警跟監及時阻婦受騙
高雄市35歲林姓女子昨天在超商製作假工作識別證及收款收據，便服員警察覺有異，不動聲色尾隨跟監，果然發現林女與張姓婦人面交，收取10萬元現金，立即上前逮人，並攔阻婦人被騙。林女坦承犯行，警方依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
小港警分局小港派出所員警昨天執行便衣巡邏勤務，在小港區平和路某超商，發現林女形跡可疑，正整理、製作詐騙集團常用的工作識別證及收款收據。員警憑藉打詐經驗，懷疑林女是面交車手，隨即展開跟監。
直到昨天下午4時10分許，林女步行至 小港區孝先街與港中街口，與張姓婦人碰面並收取10萬元，員警見狀立即上前表明身分盤查。員警向張婦說明，張婦才驚覺自己落入網路假投資詐騙陷阱。
警方查扣林女的假工作證及收款收據等證物，另將現金10萬元發還張婦。林女坦承擔任詐團車手，警方將她依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
小港警分局提醒，詐騙集團經常以穩賺不賠、高報酬等話術誘騙民眾投資，再要求面交現金或黃金，民眾遇到可疑投資訊息，應撥打165反詐騙專線或110查證，避免積蓄遭詐騙。
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