神岡區新庄里王姓里長候選人，涉嫌擔任詐團車手，今開著競選車輛準備向被害人再取款400萬元，遭檢警逮捕。圖／中檢提供

台中地檢署偵辦詐騙集團案，有民眾遭詐500萬元後報警，經檢警今誘捕偵查抓到1名車手，驚見對方開的車輛印有行動競選服務處，確認他竟是神岡區新庄里里長候選人，疑似缺錢淪為詐團車手，今原打算向被害人再取款400萬元，未料落網遭檢方依詐欺罪嫌聲押獲准。

根據王男臉書，他主打自己是「碩士青年，返鄉服務」，並提出9項政見，包括協助清寒家庭、免費法律諮詢，及定期探視里內獨居老人與弱勢族群，更以不設傳統競選總部，改採「行動競選服務處」方式，開著印有他名字、電話的車輛走訪鄉里。

中檢指出，先前有民眾遭詐騙集團以假股票投資手法詐騙，前後匯款、轉出虛擬資產及面交現金等交付約500萬元，第四分局獲報後請被害人假意配合繼續交款，由警方實施誘捕偵查，同時報警檢方偵辦。

中檢並指派打詐專組檢察官黃鈺雯指揮，今上午9點在南屯區埋伏守候，當場查獲涉嫌當車手的王男（38歲），且王身上還戴識別證，打算向被害人再取款400萬元。

警方更發現，王男竟然還是本屆台中市陳岡區新庄里里長候選人，今取款時甚至開著車身印有「行動競選服務處」、候選人姓名、行動電話等字樣。

檢察官複訊後，認定王男犯嫌重大，且有事實足認為有串證、反覆之餘，依加重詐欺取財、洗錢等罪嫌將他向台中地院聲押獲准。