有詐騙集團假冒北市警中山分局長張耀仁名義，恐嚇稱「你已涉及詐騙」，要求立刻配合調查，否則將會上門逮捕，並附上LINE聯繫方式。中山警分局澄清，此為詐騙手法，強調警方絕不會要求加入LINE辦案，稱是假檢警手法，呼籲民眾勿上當。

詐騙集團廣泛傳送該信件，除了一般民眾，連高雄科技大學教師張忠峰、成功大學法律系教授許澤天也都收到，有人把信件上傳threads詢問「有這個人嗎」？

中山警方指出，張耀仁是現任中山分局分局長，但該信件明顯是假檢警話術，詐團假冒「張耀仁警官」名義發送詐騙電子郵件，誘導民眾加入LINE帳號，進而實施詐騙，呼籲民眾切勿相信。

警方提醒，假檢警詐騙有「4不原則」，包括警方不會要求匯款或監管帳戶，不會索取金融卡、存摺及密碼，不會要求加LINE傳送訊息，不會以電話製作筆錄並威脅收押，收到自稱警察機關寄送的可疑電子郵件，切勿輕信。

詐團假冒北市警中山分局長張耀仁名義寄信，要求民眾配合加LINE辦案，除了一般民眾，連高雄科技大學教師張忠峰、成功大學法律系教授許澤天也都收到。圖／截自threads

詐團假冒北市警中山分局長張耀仁名義寄信，要求民眾配合加LINE辦案，除了一般民眾，連高雄科技大學教師張忠峰、成功大學法律系教授許澤天也都收到。圖／截自threads