詐騙話術不斷翻新，臨櫃多問一句，可能就是守住積蓄的關鍵。新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元，另查獲面交車手16件、涉及金額2400萬6000元。

土城分局表示，警方透過「種子教官」計畫，與金融機構行員交流常見詐騙手法及關懷提問技巧，從臨櫃匯款、超商交易等第一線場域提早發現異狀，再由警方接手查證，爭取攔阻時間。

從各金融機構攔阻件數來看，中國信託土城分行以11件最多，國泰世華土城分行攔阻8件、學府分行6件；凱基銀行土城分行則攔阻5件，金額達701萬元。

此外，元大金城、富邦土城、中信金城、新光土城、玉山土城、玉山南土城、合庫土城、板信金城、上海土城、土城郵局、元大土城、平和郵局、永豐土城、兆豐土城、第一土城、華南土城、農會峰廷及學府郵局等單位，也都有成功攔阻紀錄，全家中央店、統一清和店也加入防詐行列。

土城分局長沈明義頒贈「土城警察熊」，感謝第一線行員在忙碌工作中留意異常交易，協助民眾及時踩下匯款煞車。

警方呼籲，若遇到保證獲利、陌生人催促匯款等情況，應先停下來查證，有疑問可撥打165反詐騙專線；若發現住家周邊有可疑人車或疑似竊盜情形，則可撥110報案。

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供

新北市土城分局今公布115年防詐成果，攜手金融機構、郵局、農會及超商，共成功攔阻81件詐騙案件，攔阻金額達6206萬7728元。圖／土城分局提供