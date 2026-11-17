金門一名林姓男子透過LINE結識女性網友，對方不僅熱情邀約共同居住，還以支付租屋費用為由，要求林男先匯款3000元，林男信以為真，前往郵局準備匯款，所幸行員察覺其說詞有異，立即通報警方到場查證，經員警檢視雙方對話紀錄，研判疑似假交友詐騙，耐心說明詐騙手法，林男這才驚覺有異，當場打消匯款念頭，成功保住荷包。

金門縣警察局金城分局日前接獲中華郵政金門郵局通報，指出有民眾準備匯款3000元給LINE上認識的網友，聲稱款項是用來支付租屋費用，但過程中說詞反覆，引起行員警覺，懷疑可能涉及詐騙，隨即通報警方協助。

金城派出所員警陳弘、李昱諄獲報後迅速趕抵現場，經了解，林男日前透過LINE認識一名女性網友，雙方交談一段時間後，對方表示有意邀請林男一起居住，並要求他先行匯款3000元，作為租屋費用。林男不疑有他，依照對方要求前往郵局辦理匯款。

員警進一步檢視林男手機內的LINE對話紀錄，發現對方疑似利用網路交友建立信任關係，再以共同居住、分攤租金等理由要求匯款，手法符合假交友詐騙的常見模式。員警隨即向林男說明詐騙集團慣用伎倆，並舉出相關案例，提醒一旦匯款，對方可能再以生活費、突發事故等理由持續索取金錢。

經警方耐心勸說，林男才意識到自己可能落入詐騙陷阱，當場決定取消匯款，對於郵局行員與警方及時伸出援手，表達感謝。警郵聯手即時攔阻，讓一場可能發生的財損事件化解於無形。

金城分局長周宏璘表示，感謝郵局行員落實關懷提問，對異常匯款提高警覺，並即時通報警方，展現警郵合作攔阻詐騙的成效。他提醒，詐騙集團經常利用網路交友平台，鎖定有情感需求的民眾，先以甜言蜜語博取信任，再以「見面費」、「租屋費」、「生活急用」等名目要求匯款，甚至編造不同理由持續索取金錢。呼籲網路交友務必提高警覺，尤其對方若尚未見面就提出金錢要求，更應多方查證，切勿因一時信任而匯款。