台中市一名63歲男子日前透過網路認識一名女網友，雙方每天熱絡聊天，最後以「老公」、「老婆」互稱。女網友最近突然聲稱父親因病住院後不幸病逝，急需100萬元辦理後事向男子求助。為取信銀行，對方還特地傳送房屋裝修合約，要求男子匯款時向銀行表示款項用途為房屋裝修，男子不疑到銀行臨櫃匯款，行員察覺有異，立即通報警方到場協助，成功阻止百萬元落入詐騙集團口袋。

台中市清水警分局光華派出所警員王鍾岳錡、紀宇哲獲報後迅速到場，經了解，男子早於10月底已提領40萬元，這次更準備以房屋裝修名義再提領100萬元。警方發現男子雖攜帶裝修合約書，卻對合約中的裝修細節及施工項目一問三不知，進一步詢問匯款用途時，男子才坦言是為了幫助「老婆」支付父親的喪葬費。

警方徵得男子同意檢視手機對話紀錄後，發現對方以網路交友、戀愛交往建立信任，再以親人病逝、急需用錢等理由要求匯款，並利用裝修合約作為掩護，企圖規避銀行關懷提問，明顯就是典型的「假交友詐騙」手法。警方當場說明詐騙話術，男子才恍然大悟，驚覺自己差點因一段尚未見面的網路戀情，損失百萬元。

清水警分局光華所吳所長提醒，網路交友雖然方便，但詐騙集團常利用民眾渴望感情、尋求陪伴的心理，透過長時間聊天培養感情，甚至以「甜蜜稱呼」、「未來共同生活」等方式取得信任，待時機成熟後，再以家人生病、意外事故、喪葬費、投資周轉等理由要求匯款，甚至提供假合約、假收據等文件取信被害人，警方呼籲，民眾網路交友務必提高警覺，尚未實際見面，就以各種理由要求匯款、借錢或代為轉帳者，都應提高警覺；切勿因感情因素而失去理性，更不要依照對方指示向銀行提供不實匯款用途。若遇到可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110報案，也可鄰近警察機關尋求協助了解。