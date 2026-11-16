替菲國博弈集團年洗錢9.2億 水房嫌犯夫妻上千萬豪宅被查扣

刑事局電偵大隊第三隊警方今宣布破獲水房洗錢案，主嫌洪姓男子與妻子及小舅子夫妻一家四口在台中市大樓設3處水房，利用多機自動化程式，接管菲律賓博奕集團境外帳戶，一年洗錢高達9.2億，獲利近千萬元；警方8月搜索逮人，並查扣市價470萬泰達幣及1300萬豪宅不動產。

刑事局電偵大隊日前接獲情資，指曾涉及詐欺和洗錢案的洪姓男子（42歲）極其余姓妻子（39歲）重操舊業，在台中市大樓內分別成立3處洗錢水房，於是和台中市警方組專案小組調查，並報請台中地檢署檢察官何昌翰指揮偵辦。

警方追查發現，洪男肥水不落外人田，拉小舅子余男（36歲）及余的張姓妻子（37歲）加入洗錢行列，利用多機自動化程式，接管境外帳戶進行24小時不間斷、高頻率、小額代收代付協助境外菲律賓的博弈集團洗錢。

專案小組分析該洗錢集團成員移動軌跡，經長時間埋伏、蒐證查知水房處所後，俟時機成熟，於8月12日針對3處水房據點執行搜索、拘提，逮獲洪男等一家四口到案，並起出境外人頭門號、智慧型手機、電腦6台、14萬6千555顆市值約470萬的USDT，另查扣價值約1300萬的房產等證物。

警方調查，洪男等犯嫌協助菲律賓博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計1年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額高達17億7063萬菲律賓披索，折合台幣約9億2926萬元，犯嫌從中牟利近千萬元。

警詢後，將洪等4人依涉嫌違反洗錢防制法、賭博等罪，移送中檢偵辦；因4人坦承犯行，檢方命4人請回。

刑事局電偵大隊第三隊警方今宣布破獲台中市水房年洗錢9.2億元案，逮主嫌洪姓男子等一家四口，起出電腦、帳戶等證物。記者石秀華／翻攝