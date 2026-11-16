成大法律系教授收到冒名中山分局詐騙信 網友笑：現成教材送上門

詐騙示意圖。圖／AI生成

詐騙手法層出不窮，連法律系教授也成為鎖定對象！成功大學法律系教授許澤天近日收到一封詐騙郵件，寄件內容竟冒用台北市政府警察局中山分局名義，許澤天將內容分享在網路平台，並提醒民眾提高警覺，也引發網友熱議，有人笑稱這是「如何把自己寫進刑法課本？」，意外成為一場法律與詐騙的討論。

許澤天貼文內容寫到，近日開啟學校電子信箱時，發現一封署名台北市政府警察局中山分局的郵件，提醒民眾收到類似來信時務必提高警覺，不要輕易相信信件內容，也不要任意聯繫信中提供的聯絡人或透露個人資料。

身為刑法學者，許澤天也從法律角度提出值得思考的問題，包括詐騙集團寄出這封電子郵件，究竟已構成詐欺未遂罪的「著手」，還是僅停留在犯罪預備階段？如果收件人進一步聯繫信件中所稱的張姓警官，是否就已陷入錯誤，進而涉及財產處分認定？引發法律層面的討論。

貼文曝光後，網友紛紛留言，有人笑稱「看過冒充警察、律師行騙，第一次看到詐騙集團找上刑法教授」，也有人打趣說「如何把自己寫進刑法課本」、「現成教材自己送上門」，甚至有人詢問「這題會考嗎？」讓詐騙訊息，意外成為網路話題。

台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，對於任何假借公務機關名義要求匯款或繳納費用之情形，務必提高警覺，切勿輕信來路不明之公文或指示；如有疑問，應主動向相關機關查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當，保障自身財產安全。