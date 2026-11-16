女面交4次付170萬元不知遭詐 警逮車手揭初試「行天宮求平安卡」

台北市警方日前偵辦詐欺案，發現潛在被害人曾姓女子，通知曾女受騙後發現她仍與詐團有聯繫，策畫約出詐欺車手，當場查獲前來取款的李姓男子，依法送辦。

警方調查，北市警中正二分局南昌路派出所分析詐欺案得知45歲曾女受騙，11月3日聯繫曾女說明騙局，發現詐欺集團透過臉書結識曾女，提供假投資平台，誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，吸引曾女投資，已面交4次、共交出170萬元，在警方通知前，曾女仍不知自己受騙。

警方發現，曾女持續與詐團成員聯繫，便由曾女提議面交160萬元，約出詐欺成員，雙方11月6日約定新北市新莊區碰面，待時機成熟，埋伏員警上前表明身分，當場查獲前來取款的46歲李姓男子，查扣工作手機、假工作證等證物。

據悉，李男原本是送貨員，自稱網路求職時接獲詐團聯繫，先依指示到行天宮求取平安卡、通過測試後，開始替詐團面交收款。警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌將李移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，詐欺集團常以投資虛擬貨幣、股票等名義誘騙民眾投入資金，並標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術進行詐騙，民眾如遇類似情形應提高警覺，切勿輕信來源不明的高額獲利管道。